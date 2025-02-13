Кейс Rassvet.digital и «Мегамаркета»: как продвигать маркетплейс на B2C- и B2B-аудиторию

Команда маркетплейса «Мегамаркет» обратилась в Rassvet.digital с запросом на PR-поддержку под ключ сразу по двум направлениям: B2B, то есть партнеры, и B2C — пользователи. Представители агентства поделились с Sostav механикой продвижения платформы «Мегамаркет».

Задачи

По B2C-направлению:

усилить репутацию «Мегамаркета» как одного из ключевых маркетплейсов в России с точки зрения удобства для пользователей и клиентского сервиса;

увеличить количество положительных публикаций в СМИ, а также в новых медиа.

Создать позитивную повестку вокруг «Мегамаркета» и поддерживать ее, инициируя собственные инфоповоды с высоким показателем МедиаИндекса.

По B2B-направлению:

выстроить позиционирование «Мегамаркета» как перспективной площадки для развития малого и среднего бизнеса, а также крупных ритейлеров;

донести до предпринимателей преимущества работы с «Мегамаркетом» и рассказать об удобстве платформы для ведения бизнеса.

Стрим В2С

Чтобы нарастить количество упоминаний «Мегамаркета» в федеральных и отраслевых СМИ, мы инициировали подготовку исследований — анализировали повестку, смотрели, какие темы интересны аудитории и готовили новостные релизы.

Наши специалисты анализировали данные по продажам в различных категориях товаров и упаковывали интересные инсайты в новости. Подстраивались как под рыночные инфоповоды, так и генерировали собственные. Например, после мирового релиза Apple Vision Pro мы выпустили исследование, в котором рассказали, во сколько раз выросли продажи VR-очков в России. Материал опубликовали «Коммерсантъ», «Российская Газета», «Газета.ру», «Лента.ру», Inc. и другие СМИ. Мы также ориентировались на создание полезного для аудитории контента: например, поделились с «Газетой.ру» новостью про популярную технику для школы и подсказали родителям, на какие модели электроники стоит обратить внимание.

Мы начали тестировать формат партнерских исследований — проводили опросы россиян на ресурсах партнеров, а затем дополняли данные аналитикой «Мегамаркета». Так, например, поделились с ТАСС, как россияне справляются с отключением горячей воды, а «Известиям» рассказали про самые популярные модели смартфонов.

Результаты:

более 50 отработанных инфоповодов за десять месяцев совместной работы;

более 950 перепечаток в СМИ;

охват каждого отдельного инфоповода в среднем составляет до 60 до 80 млн.

Помимо создания собственных материалов, мы вместе с экспертами «Мегамаркета» комментировали инфоповоды отрасли в Tier-1 СМИ от рекламы на маркетплейсах до бизнес-трендов на рынке ритейла. Общий охват составил более 125 млн человек.

Далее мы интегрировали «Мегамаркет» в материалы деловых и лайфстайл-СМИ. Для того чтобы подсвечивать удобство платформы для пользователей и разнообразный ассортимент, мы готовили материалы, в которых делали акцент на различных категориях товаров: от одежды и бьюти до спортивного инвентаря и техники. Так, например, к материалам про одежду мы подключили стилиста — он рассказал о самых трендовых моделях пальто и идеальном образе в стиле «итальянский шик». А в материале для Hi-Tech Mail.ru эксперт поделился с читателями лайфхаками по созданию «умного дома». В сумме материалы охватили более 17 млн человек.

Стрим B2B

Одну из ключевых ролей для «Мегамаркета» играет коммуникация с продавцами. Именно поэтому работа с B2B-аудиторией была выделена в отдельное направление. Мы инициировали и готовили экспертные материалы для ритейловых и бизнес-СМИ, в рамках которых рассказывали селлерам про выход на маркетплейс, его преимущества для партнеров и о том, какие товары сейчас на пике спроса.

Помимо работы со статьями, мы готовили и распространяли новости компании в СМИ, от «Коммерсанта» и «Ведомостей» до «Газеты.ру» и «Прайма». Также мы начали активно взаимодействовать с селлерами и приглашать их выпустить совместные материлы и исследования. Так, вместе с производителем электроники мы рассказали Lenta.ru о том, что в России резко выросли продажи смартфонов, а с поставщиком текстиля написали статью для New Retail про продажу постельного белья на маркетплейсах.

Результаты:

более 40 отработанных инфоповодов;

более 300 перепечаток новостей в федеральных и отраслевых СМИ;

12 выпущенных статей в ритейловых и бизнес-СМИ.

Итоги PR-поддержки

Более 90 отработанных инфоповодов на B2C- и B2B-аудиторию за десять месяцев совместной работы.

Более 1,2 тыс. перепечаток новостей в федеральных и отраслевых СМИ: Rusbase, Sostav, Lenta.ru, «Известия», «Коммерсант», «Ведомости» и не только.

Более 125 млн составил общий охват комментариев в Tier-1 СМИ.

Более 20 статей и семь кейсов на редакционной основе с общим охватом более 25 млн человек: от «Газеты.ру» и Forbes до Umagazine и WDay.

Екатерина Чинякова, руководитель отдела по связям с общественностью «Мегамаркета»: Мы решили сосредоточить работу по B2C- и B2B-направлениям в руках одного агентства, чтобы сохранить целостность коммуникаций. Коллеги из Rassvet.digital хорошо знакомы со спецификой нашей работы — результат не заставил себя ждать.