Кейс PostPost, Vizit и Lazurit: как рекламировать матрасы, чтобы не уснуть

Часто бренды избегают резких или провокационных решений, хотя при должном внимании, чтобы кампании не пересекали границы, такой подход может давать впечатляющие результаты. Бренд мебели Lazurit с целью создания нестандартной рекламной кампании обратился в Контент агентство PostPost, которое предложило коллаборацию с Vizit, сделав упор на юмор и провокацию. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Цели и задачи

Мебельный бренд Lazurit хотел ярко заявить о своих матрасах и привлечь внимание аудитории, но как сделать это в условиях высокой конкуренции? Контент-агентство PostPost предложило неожиданное решение: объединить Lazurit с брендом контрацептивов Vizit и показать, что идеальный матрас — это не только про сон, но и про комфорт в любой ситуации. Главными задачами кампании стали повышение узнаваемости брендов, увеличение вовлеченности аудитории и рост продаж.

Реализация

Предыдущие кампании Lazurit подтвердили: аудитория ценит юмор и активно откликается на коллаборации. Такие партнерства не только привлекают внимание, но и обеспечивают взаимный рост за счет обмена аудиториями. Логичным шагом стало сотрудничество с брендом, который строит коммуникацию на иронии и легкой провокации.

Чтобы вовлечь аудиторию, использовали смелый юмор, коллаборацию с инфлюенсерами и нестандартные форматы:

Шуточная вакансия тестировщика кровати для секса на HeadHunter — реальный отклик от пользователей и вирусный эффект в соцсетях.

— реальный отклик от пользователей и вирусный эффект в соцсетях. Ролик в стиле «магазина на диване» с микроинфлюенсером Олегом Флуповым, который представил кровать с максимальной экспрессией.

с микроинфлюенсером Олегом Флуповым, который представил кровать с максимальной экспрессией. Лендинг с кроватью TRAXA-DROM и инновационными матрасами — стилизованное промо в духе хайповых стартапов.

и инновационными матрасами — стилизованное промо в духе хайповых стартапов. Совместный конкурс в соцсетях Lazurit и Vizit, где разыгрывали тестовый образец кровати.

в соцсетях Lazurit и Vizit, где разыгрывали тестовый образец кровати. Дополнительно Panda Agency сделали посев с акцентом на главную деталь кровати — матрас, наполненный спрессованными презервативами, что также привлекло внимание и активно распространялось через новостные каналы.

Результаты

Кампания превратилась в вирусный инфоповод, получив широкий охват в СМИ и социальных сетях:

более 5 млн охвата за счет органических обсуждений и публикаций;

98,9% упоминаний в медиа и соцсетях носили нейтральную или позитивную тональность;

рост продаж премиальных матрасов Lazurit на 20%;

пользователи активно обсуждали кампанию и делились контентом — Engagement rate постов в соцсетях вырос на 35%;

бесплатные публикации в СМИ и популярных Telegram-каналах, что усилило PR-эффект и привлекло новую аудиторию.

Вывод

Такой подход подтвердил: нестандартные партнерства могут не только привлечь внимание, но и принести реальную пользу бизнесу. Смелость в коммуникации, тонкий баланс между провокацией и уместностью, а также четкое понимание аудитории сделали этот кейс успешным как с точки зрения маркетинга, так и продаж.

Кампания получила отклик не только у потребителей, но и в профессиональном сообществе. Ее результаты отметили на профильных площадках и фестивалях, подтвердив, что креатив и нестандартные решения могут менять правила игры.