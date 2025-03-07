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07.03.2025 в 13:40

Кейс PostPost, Vizit и Lazurit: как рекламировать матрасы, чтобы не уснуть

Агентство делится подробностями создания коллаборации брендов, которая привлекла внимание аудитории более 5 млн человек

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Часто бренды избегают резких или провокационных решений, хотя при должном внимании, чтобы кампании не пересекали границы, такой подход может давать впечатляющие результаты. Бренд мебели Lazurit с целью создания нестандартной рекламной кампании обратился в Контент агентство PostPost, которое предложило коллаборацию с Vizit, сделав упор на юмор и провокацию. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Цели и задачи

Мебельный бренд Lazurit хотел ярко заявить о своих матрасах и привлечь внимание аудитории, но как сделать это в условиях высокой конкуренции? Контент-агентство PostPost предложило неожиданное решение: объединить Lazurit с брендом контрацептивов Vizit и показать, что идеальный матрас — это не только про сон, но и про комфорт в любой ситуации. Главными задачами кампании стали повышение узнаваемости брендов, увеличение вовлеченности аудитории и рост продаж.

Реализация

Предыдущие кампании Lazurit подтвердили: аудитория ценит юмор и активно откликается на коллаборации. Такие партнерства не только привлекают внимание, но и обеспечивают взаимный рост за счет обмена аудиториями. Логичным шагом стало сотрудничество с брендом, который строит коммуникацию на иронии и легкой провокации.

Чтобы вовлечь аудиторию, использовали смелый юмор, коллаборацию с инфлюенсерами и нестандартные форматы:

  • Шуточная вакансия тестировщика кровати для секса на HeadHunter — реальный отклик от пользователей и вирусный эффект в соцсетях.
  • Ролик в стиле «магазина на диване» с микроинфлюенсером Олегом Флуповым, который представил кровать с максимальной экспрессией.
  • Лендинг с кроватью TRAXA-DROM и инновационными матрасами — стилизованное промо в духе хайповых стартапов.
  • Совместный конкурс в соцсетях Lazurit и Vizit, где разыгрывали тестовый образец кровати.
  • Дополнительно Panda Agency сделали посев с акцентом на главную деталь кровати — матрас, наполненный спрессованными презервативами, что также привлекло внимание и активно распространялось через новостные каналы.

Результаты

Кампания превратилась в вирусный инфоповод, получив широкий охват в СМИ и социальных сетях:

  • более 5 млн охвата за счет органических обсуждений и публикаций;
  • 98,9% упоминаний в медиа и соцсетях носили нейтральную или позитивную тональность;
  • рост продаж премиальных матрасов Lazurit на 20%;
  • пользователи активно обсуждали кампанию и делились контентом — Engagement rate постов в соцсетях вырос на 35%;
  • бесплатные публикации в СМИ и популярных Telegram-каналах, что усилило PR-эффект и привлекло новую аудиторию.
Кейс PostPost, Vizit и Lazurit: как рекламировать матрасы, чтобы не уснуть Кейс PostPost, Vizit и Lazurit: как рекламировать матрасы, чтобы не уснуть

Вывод

Такой подход подтвердил: нестандартные партнерства могут не только привлечь внимание, но и принести реальную пользу бизнесу. Смелость в коммуникации, тонкий баланс между провокацией и уместностью, а также четкое понимание аудитории сделали этот кейс успешным как с точки зрения маркетинга, так и продаж.

Кампания получила отклик не только у потребителей, но и в профессиональном сообществе. Ее результаты отметили на профильных площадках и фестивалях, подтвердив, что креатив и нестандартные решения могут менять правила игры.

Петр Губанов, основатель контент-агентства PostPost:

В мире, где бренды постоянно конкурируют за внимание, важно не просто говорить с аудиторией, а удивлять ее. Коллаборация Lazurit и Vizit — отличный пример того, как неожиданный партнер и смелая идея могут превратить маркетинговую кампанию в инфоповод, который расходится сам по себе. Мы увидели, что люди готовы обсуждать, делиться и вовлекаться, когда бренд выходит за рамки привычного и делает это с умом.

VIZIT PostPost Lazurit
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