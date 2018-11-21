Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Кейс Nimax: брендинг для сервиса по техническому оснащению склада

21.11.2018 в 18:40

Позиционирование, нейминг, концепция визуальной идентификации, носители и сайт для сервиса «Ёмко»

Клиент — московская компания «Стеллажный эксперт», которая специализируется на б/у оборудовании для склада. Компания решила выйти на рынок с новым сервисом по комплексному техническому оснащению склада — от стеллажей и погрузчиков до инженерных и клининговых услуг, которые можно заказать прямо на сайте.

Задача, которую выполнял Nimax — структурирование хаотичного рынка, упрощение для заказчиков выбора подрядчиков, заявление о «Стеллажном эксперте» как о лидере, а также позиционирование компании на рынке, разработка нейминга и запоминающегося визуального решения — четкого, профессионального и практичного.

Нейминг

На стратегическом этапе определили позиционирование компании: сервис для быстрого технического оснащения склада. «Ёмко» — короткое, но запоминающееся и образное название про задачи бизнеса: уместить всё в помещении с определенной площадью и в конкретные сроки.

Концепция визуальной идентификации

При поиске идеи для айдентики оттолкнулись от главной формы продукта и взяли за основу метафору склада с пустыми стеллажами. Его правильная геометрия ассоциируется с порядком и практичностью.

Перенесли образ на более абстрактный уровень и выразили метафору стеллажей с помощью простой геометрии.

Логотип

Основной элемент идентификации упростили до параллелепипеда. Дополнили простую фигуру строгой технологичной надписью с названием компании. Объёмная графическая часть логотипа хорошо выделяет название.

Главное преимущество идеи — в гибкости и масштабировании основного идентификатора. Это позволяет создавать неограниченное количество форм в рамках одного стиля.

Идея эффектно смотрится в анимации, работает с разными смыслами — от возведения склада до заполнения дыр в бизнесе клиентов сервиса.

Носители

Для каждого носителя фирменного стиля подобрали форму контейнера. Решение получилось гибкое и вариативное, его легко использовать на носителях любого типа.

Гайдлайн

Для работы с фирменным стилем подготовили руководство, в котором описали технические правила использования айдентики.

Сайт

Для старта проекта собрали первую версию посадочной страницы, чтобы познакомить рынок с новым сервисом.

Nimax кейсы Ёмко
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.