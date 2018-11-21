Кейс Nimax: брендинг для сервиса по техническому оснащению склада

Клиент — московская компания «Стеллажный эксперт», которая специализируется на б/у оборудовании для склада. Компания решила выйти на рынок с новым сервисом по комплексному техническому оснащению склада — от стеллажей и погрузчиков до инженерных и клининговых услуг, которые можно заказать прямо на сайте.

Задача, которую выполнял Nimax — структурирование хаотичного рынка, упрощение для заказчиков выбора подрядчиков, заявление о «Стеллажном эксперте» как о лидере, а также позиционирование компании на рынке, разработка нейминга и запоминающегося визуального решения — четкого, профессионального и практичного.

Нейминг

На стратегическом этапе определили позиционирование компании: сервис для быстрого технического оснащения склада. «Ёмко» — короткое, но запоминающееся и образное название про задачи бизнеса: уместить всё в помещении с определенной площадью и в конкретные сроки.

Концепция визуальной идентификации

При поиске идеи для айдентики оттолкнулись от главной формы продукта и взяли за основу метафору склада с пустыми стеллажами. Его правильная геометрия ассоциируется с порядком и практичностью.

Перенесли образ на более абстрактный уровень и выразили метафору стеллажей с помощью простой геометрии.

Логотип

Основной элемент идентификации упростили до параллелепипеда. Дополнили простую фигуру строгой технологичной надписью с названием компании. Объёмная графическая часть логотипа хорошо выделяет название.

Главное преимущество идеи — в гибкости и масштабировании основного идентификатора. Это позволяет создавать неограниченное количество форм в рамках одного стиля.

Идея эффектно смотрится в анимации, работает с разными смыслами — от возведения склада до заполнения дыр в бизнесе клиентов сервиса.

Носители

Для каждого носителя фирменного стиля подобрали форму контейнера. Решение получилось гибкое и вариативное, его легко использовать на носителях любого типа.

Гайдлайн

Для работы с фирменным стилем подготовили руководство, в котором описали технические правила использования айдентики.

Сайт

Для старта проекта собрали первую версию посадочной страницы, чтобы познакомить рынок с новым сервисом.