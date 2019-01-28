Кейс Nimax: брендинг для консалтинговой компании

Клиент — аналитическая и консалтинговая компания Frank RG, единственная на рынке имеющая доступ к внутренней информации крупнейших банков России. Frank RG проводит исследования и обучает работе с информацией, а также развивает профессиональное сообщество для обмена опытом и идеями.

Перед Nimax стояла задача скорректировать существующий образ компании от исполнителя в сторону эксперта, который специализируется на статистике, аналитике и консалтинге, а также сформировать восприятие компании, соответствующее позиционированию, манифесту, характеру и образу бренда.

Концепция позиционирования

Интересы и возможности компании нуждались в статусном представлении: вербальном и визуальном. Работа началась с составления платформы бренда. Много говорили про сильные стороны компании, еще больше про потребности и ожидания клиентов — сотрудников и топ-менеджеров крупных российских банков.

После погружения в тему уточнили позиционирование клиента. Придумали, как обозначить компанию и что сделать с названием, в рамках которого сделалось тесно. Отшлифовали формулировки, дописали ценности и характер образа бренда.

Концепция идентификации

Позиционирование и характер бренда задали ненавязчивость визуального образа. Клиентам компании некогда рассматривать картинки, вдумываться в идеи и рефлексировать над слоганами. Стиль должен уважать чужое время, производить впечатление респектабельности, не привлекая излишнего внимания.

Буквы логотипа отрисованы на базе геометричного гротеска Stem. Знаковая часть отсутствует. Сила названия работает по полной. Логотипы премии и клуба оформляются в полной преемственности с логотипом головного бренда.

Большая часть носителей фирменного стиля — отчеты, которые создают аналитики компании. Стиль не должен усложнять их работу.

Отсюда минимум графики, сдержанная верстка и лаконичное цветовое решение. Образ бренда ненавязчив, стиль проявляется в нюансах.

Тонированные фотографии природных фактур поддерживают тактильность образа и добавляют стилю эмоциональности.

Научные снимки естественно привносят в образ спокойную уверенность. Складывается впечатление, что компания была всегда и будет здесь еще долго.

Приглушенное цветовое решение придает образу тактильности. Сложный темно-синий заливает фон имиджевых носителей. Белый — подменяет его на слайдах, в отчетах и презентациях.

Нордическую гамму разбавляют благородные бледно-оранжевые акценты.

В арсенале стиля два шрифта. Практичная Tahoma — для многостраничных документов, собранных в Power Point.

Выразительный Stem с открытыми формами и четкой геометрией — для полиграфии и имиджевых носителей в интернете.

У Stem интересная история. Это кириллический аналог современного шрифта Gotham, разработанного для журнала GQ в 2000-м году. Геометрический гротеск с мужским характером вдохновлен историческими вывесками Нью-Йорка середины XX века.

Оформление мероприятия

Важная инициатива компании — церемония Frank Premium Banking Award. Здесь награждают лучшие практики, компании и специалистов в премиальном банкинге.

Команда Nimax помогла с оформлением мероприятия — сцены, видеозаставок, дипломов и благодарностей.

Для награждения победителей была спроектирована награда в форме параллелепипеда. В основе статуэтки — благородное и выразительно текстурированное дерево (дуб или бук).

Верхняя часть — заливка эпоксидной смолой. На стыке — фирменный инициал компании, выжженный латунным штампом.