Кейс MGCom, Ozon fresh и WhoIsBlogger: как блогерские интеграции влияют на имидж бренда

В условиях насыщенного рынка доставки продуктов Ozon fresh столкнулся с необходимостью повышения конверсии из знания в рассмотрение. Совместно с агентством MGCom и платформой WhoIsBlogger был проведен Brand Lift анализ, интегрированный в масштабную инфлюенс-кампанию, охватившую разные площадки. Команда проекта рассказала Sostav, что показало исследование, как блогерские интеграции влияют на ключевые бренд-метрики и какие площадки наиболее эффективны для достижения целевой аудитории.

Подход и задачи

Ozon fresh — российский сервис доставки, который предлагает: готовые блюда, выпечку, спелые фрукты и овощи, мясо, охлажденную рыбу, молочные продукты, сыры от локальных производителей, а также товары для дома и питомцев.

Бренд использует инфлюенс-маркетинг для продвижения сервиса, сотрудничая с блогерами на разных платформах. Такой подход помогает не только повысить знание бренда, но и формировать лояльность аудитории.

MGCom совместно с Ozon fresh придерживаются системного подхода к блогерским интеграциям, в рамках которого идет продуманный подбор инфлюенсеров и разработка креативных форматов вкупе со стабильной посевной механикой. В работе с блогерами главный ориентир — женщины от 25 до 55 лет с вовлеченной аудиторией в городах присутствия бренда и прошедшей тщательную проверку на предмет Brand Safety и исключения накруток.



В рамках кампаний для бренда создается разнообразный контент: нативные рекомендации и обзоры, скетчи и анимация, спецпроекты, а также трендовые ролики, которые разрабатываются специально под его соцсети. Параллельно масштабируются посевные размещения, что позволяет поддерживать рост охватов и способствовать увеличению продаж. Такой подход помогает укреплять бренд Ozon fresh в инфлюенс-канале, поддерживать высокую вовлеченность аудитории и обеспечивать стабильный рост ее числа.

Перед брендом стоит задача регулярно оценивать эффективность инфлюенс-кампаний и их влияние на бренд-метрики. Для решения этой задачи команда MGCom провела Brand Lift исследование за период с июля по сентябрь 2024 года совместно с экосистемой по аналитике блогеров WhoIsBlogger. Исследование позволило измерить влияние размещений на ключевые бренд-метрики Ozon fresh, используя продвинутые алгоритмы идентификации аудитории и анализа медиапотребления.

Контекст: рынок и вызовы​​

На момент запуска кампании рынок доставки продуктов был насыщен крупными игроками: «Самокат», «Яндекс», «Лавка», «Купер» и «ВкусВилл» — использующими блогерские интеграции. Несмотря на высокий уровень знания (64%), у Ozon fresh наблюдалось снижение конверсии при переходе из знания в рассмотрение, что требовало пересмотра рекламной стратегии.

Ядро целевой аудитории Ozon fresh — женщины от 25 до 55 лет, ведущие активный образ жизни. Доход аудитории — средний и средний плюс, что позволяет им выбирать качественные продукты и сервисы, оптимизирующие повседневные задачи.

Географически аудитория сосредоточена в крупных городах: Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Тверь, Сочи, Казань, Набережные Челны. Портрет типичного пользователя: работающая мама, которая балансирует между карьерой, заботой о семье и личными интересами. Она стремится экономить время на рутине, выбирая удобные цифровые сервисы, но при этом хочет кормить родных свежими и натуральными продуктами.

Чтобы донести ценность сервиса, была выбрана стратегия масштабного присутствия в инфлюенс-среде, включавшая размещения на Instagram*(*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), YouTube, Telegram, VK, и Rutube.

Ключевым отличием кампании стало Brand Lift исследование, интегрированное в инфлюенс-маркетинг. Такой формат редко применяется в кампаниях с блогерами, но позволил детально оценить влияние размещений на бренд-метрики.

После завершения рекламной активности было проведено онлайн-анкетирование 622 респондентов. В тестовой группе (310 респондентов) были подписчики блогеров, участвовавших в рекламной кампании, в контрольной (312 респондентов) — аудитория, подписанная на блогеров схожего профиля, но не участвовавшая в рекламной кампании. Изучались параметры узнаваемости, восприятия и готовности рекомендовать Ozon fresh.

Результаты

Рост знания бренда: Спонтанное знание среди молодежи (от 18 до 24) выросло на 11 п.п., а среди аудитории от 25 до 45 лет и женщин есть тенденция к росту наведенного знания рекламы и готовности рекомендовать бренд Ozon fresh.

Укрепление имиджа: Ozon fresh стал ассоциироваться с широким ассортиментом и экономией времени, среди аудитории от 25 до 34 наблюдается рост доверия к бренду в целом.

Эффективность каналов: Telegram стал лидером по росту наведенного знания рекламы, увеличив показатель на 8 п.п., а YouTube уверенно следует за ним с приростом на 5 п.п.

Поведенческие инсайты: Кампания лучше всего повлияла на аудиторию активных интернет-пользователей (от 4 до 8 часов в день) и аудитории с низким и средним телесмотрением, усилив знание бренда и ключевые метрики в этих сегментах.

Выводы и рекомендации

Регулярность рекламных размещений: Разовые кампании менее эффективны, чем постоянное присутствие в инфлюенс-маркетинге.

Укрепление имиджа через ключевые атрибуты: Развитие ассоциаций Ozon fresh со свежестью и качеством продуктов, опираясь на собственную торговую марку, поможет выделиться на фоне конкурентов.

Привлечение лояльных пользователей: Ориентироваться на блогеров с подписчиками, уже знакомыми с Ozon или Ozon fresh, чтобы быстрее вовлекать их в использование сервиса.

Конкурентная аналитика: Отслеживать стратегии и объемы размещений конкурентов, чтобы оптимизировать свою долю голоса и определять точки дифференциации.

На основе результатов кампании команда MGCom предложила усилить присутствие в инфлюенс-маркетинге, оптимизировать контентную стратегию и точнее таргетировать аудитории, а также регулярно измерять показатели эффективности не только по итогам кампании, но и в моменте ее проведения.

Маргарита Князятова, менеджер по маркетингу, Ozon fresh: С февраля 2024 года мы начали масштабно работать с блогерами и стремиться глубже понять, как это направление влияет на наш бренд, выходя за рамки анализа охватов и вовлеченности. Исследование Brand Lift дало нам возможность увидеть, как блогеры помогают повысить узнаваемость бренда, а также лучше понять, как их контент влияет на разные сегменты нашей целевой аудитории. Кроме того, мы смогли оценить, какие площадки дают наибольшую «отдачу». Эти данные не только помогают выстроить более эффективную стратегию работы с блогерами, но и позволяют оптимизировать бюджет, направляя его в самые результативные каналы. Так мы можем точнее транслировать ценности Ozon fresh, углубляя взаимодействие с клиентами и способствуя росту знания о нас.