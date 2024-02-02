Кейс: как «Крошка Картошка» научила москвичей мыслить позитивно

Сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» совместно с креативным агентством «Дерзость» запустила зимнюю рекламную кампанию, в которой обыграла заботы россиян в 2024 году. Подробнее об активации Sostav рассказали представители бренда.

Эпатировать и вовлечь

В предпраздничный период команде «Крошки Картошки» было важно создать цепляющую кампанию, которая выделится на фоне остальных в новогодней суете, привлечёт внимание аудитории и подсветит ценности бренда. «При этом рекламой с классическими новогодними атрибутами уже никого не удивить. Решение — неоднозначная кампания, о которой будут говорить», — рассказала команда агентства.

Концепция и реализация

«Крошка Картошка» разработала креативы, связанные с ситуациями и обещаниями людей самим себе в преддверии Нового года. В лайнах описывали как типичные случаи, например, когда кот роняет ёлку, так и насущные проблемы: получится ли у людей купить квартиру, съехать от родителей, регулярно ходить в зал или остаться с «тем самым» в следующем году. Факторов, которые могут помешать таким планам, много. Но «Крошка Картошка» напоминает людям, что в такое время важно чувствовать почву под ногами. «Островком стабильности» в быстро меняющемся мире сеть ресторанов быстрого питания называет знакомую с детства картошку с наполнителями.

В коммуникации со слоганом «Вкус стабильного Нового года» бренд ещё раз подчеркнул, что присутствует на рынке уже 25 лет, и напомнил о своих ценностях: надёжности, заботе о клиентах и желании наполнять их теплотой, энергией и праздником. Чтобы «послания» от «Крошки Картошки» увидело как можно больше людей, рекламу решили размещать на наружных носителях. Выбор остановили на афишах в пределах Садового кольца и, для еще большего вовлечения аудитории, трёх медиафасадах. В течение нескольких предпраздничных недель реклама прокручивалась на диджитальных поверхностях стадиона «Динамо», Щёлковского шоссе и ТРЦ «Ереван Плаза».

Результаты кампейна

«Говорящая» реклама не только подбодрила аудиторию в самый напряжённый месяц года, но и стала предметом споров в социальных сетях. В СМИ не могли решить, утешает она или, наоборот, давит на больное.

Результаты

Разместили рекламу в Москве на 10 афишах и трёх медиафасадах: на стадионе «Динамо», на ТРЦ «Ереван Плаза» и на Щёлковском шоссе.

Охват в медиа превысил 2 млн человек.

Более 60 публикаций в социальных сетях и СМИ.

Максимилиан Маликов, бренд-директор «Крошки Картошки»: Каждый год в декабре мы думаем об одних и тех же вещах: что хотим купить квартиру, начать вести здоровый образ жизни или встретить любовь. А ещё ставим новые цели и много мечтаем. Но не всегда всё складывается именно так, как хотелось бы. Мы старались показать, что несмотря на все проблемы, «Крошка Картошка» всегда будет рядом и может для каждого стать тем самым островком стабильности. Ещё мы надеялись поднять настроение тем, кто уже устал от предновогодней суеты — и сделать это с остринкой.

Иван Колобов, основатель креативного агентства «Дерзость»: За последнее время многое изменилось, но Новый год продолжает ассоциироваться с накрытым столом, семейными посиделками и жизнью «с чистого листа». Мы привыкли строить глобальные планы, и в январь входим с высокими ожиданиями — от мира и самих себя. В концепте «Крошка Картошка — Вкус стабильного Нового года» мы предложили с иронией посмотреть на ситуации, которые многие склонны воспринимать негативно. В основе идеи — наболевшие проблемы современного мира, «обёрнутые» в цепкие лайны. Мы хотели поддержать людей в особо стрессовый период, указав на «островок стабильности» — «Крошку Картошку».

Команда проекта

«Крошка Картошка» (клиент)



Директор по маркетингу: Сергей Лапада

Бренд-директор: Максимилиан Маликов

«Дерзость» (креативное агентство)