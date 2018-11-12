ТНТ-PREMIER провел акцию по борьбе с ВИЧ в рамках продвижения сериала «Звоните ДиКаприо»

10 ноября каждый желающий мог бесплатно пройти тест на ВИЧ. Всероссийскую акцию в рамках поддержки сериала «Звоните ДиКаприо» запустила площадка ТНТ-PREMIER совместно с центром молекулярной диагностики НИИ эпидемиологии CMD.

Призыв сдать кровь поддержали звезды ТНТ, среди которых Риналь Мухаметов, Юлия Хлынина, Денис Косяков, Андрей Гайдулян, Лина Дембикова и другие.

Более 170 клиник CMD по всей России дали возможность всем желающим бесплатно и анонимно сдать кровь на обнаружение ВИЧ. Единственное условие для получения услуги: кодовая фраза «Звоните ДиКаприо», назвать которую было нужно администратору медучреждения. Не хочешь оказаться в положении главного героя сериала «Звоните ДиКаприо» Егора Румянцева — пройди тест на ВИЧ и обезопась себя и своих близких!

Звезды ТНТ, актеры сериалов «Улица», «Универ», «Остров» и, конечно, «Звоните ДиКаприо» не смогли остаться в стороне такой важной темы. Многие из них, несмотря на выходной день, лично приехали в центральную клинику CMD в Москве и поддержали важную инициативу ТНТ-PREMIER.

Юлия Хлынина, актриса сериала «Звоните ДиКаприо»: Задумываться над тем, болен ты или нет, и как уберечь от этого своих близких, нужно как можно чаще. Тем более эта акция проходит по всей стране бесплатно! Не каждый может позволить себе сдать анализы на ВИЧ. А такие акции — это шанс обезопасить себя и своих близких.

Александра Ревенко, актриса сериала «Звоните ДиКаприо: Такие акции просто необходимы. И очень здорово, что ТНТ их проводит. Сериал «Звоните Дикаприо» раскрывает важную тему, поэтому сразу после съёмок я решила сдать тест на ВИЧ. Это просто, а главное, нужно донести людям, что это не страшно и бояться этого не стоит. Я считаю, что такие темы, как ВИЧ нужно поднимать в кино, на сцене, больше узнавать об этом самим и рассказывать другим людям.

Риналь Мухаметов, актер сериала «Год культуры»: Каждый человек несет ответственность не только за себя, но и за других. Такие акции жизненно важны, необходимы. О проблемах ВИЧ нужно разговаривать, нужно их поднимать, общаться. Чтобы не складывались неправильные стереотипы и не появлялись страхи.

Андрей Гайдулян, актер сериала «СашаТаня»: Я считаю, что в кино и сериалах обязательно нужно поднимать сложные социальные темы. Наша страна — одна из лидеров по количеству ВИЧ-инфицированных, нужно помнить об этом. При этом большинство людей еще живут стереотипом, что такой диагноз — мгновенная смерть. Хотя во всем мире это заболевание успешно лечится, люди доживают до старости. Главное, вовремя об этом узнать. Поэтому важно сдавать анализы!

Лина Дембикова, шеф-стилист шоу «Перезагрузка» на ТНТ: Любые активности, нацеленные на повышение сознательного отношения к своему здоровью и жизни в целом — это важная социальна миссия. Я считаю, что мы должны чаще говорить о проблемах открыто, учить людей вовремя обращать внимание на серьезные проблемы, а не бояться говорить на сложные темы. Многие «сложные» темы долгое время замалчивалась, будто если не говоришь о чем-то плохом, то оно пройдёт само или если чего-то не касаешься, то тебя это обойдёт стороной. Но ведь это не так! Я считаю, что именно не понимание проблемы, затронутой в сериале «Звоните ДиКаприо», и незнание деталей делает ее такой страшной. Мы должны говорить о том, что есть по факту, искать решения и учиться принимать и помогать людям с разными заболеваниями, а не чураться их и делать изгоями общества. Мы все люди и никто не знает, что и как повернётся в жизни. Нужно быть ответственным не только там, где хочется, но и в тех сферах жизни, где порой страшно и неприятно.

Денис Косяков, актёр сериала «Остров»: Такие акции нужно проводить минимум раз в полгода! Потому что необходимо нам, ленивым людям, напоминать о том, что каждые полгода нужно сдавать анализы. Это важнее, чем кажется. Когда взрослеешь, а особенно, когда обзаводишься семьёй и появляется ответственность перед родными, начинаешь серьезнее относиться к своему здоровью".

Сериал «Звоните ДиКаприо», который идет на ОТТ-Платформе ТНТ-PREMIER и который впервые на телевидении открыто затрагивает тему больных ВИЧ, вызвал большой резонанс среди зрителей и представителей СМИ. Его главный герой Егор Румянцев (Александр Петров) — звезда хитового сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: тратит баснословные гонорары на женщин и выпивку, срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Он чувствует себя неуязвимым и заботится только о своих удовольствиях, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается — его анализы на ВИЧ оказываются положительными.