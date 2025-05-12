Кейс Interpool и Ozon: как с помощью интерактивного баннера привлечь внимание к распродаже

Конкуренция с каждым годом становится все жестче, и не только брендам, но и маркетплейсам сегодня приходится искать новые нетривиальные способы дотянуться до аудитории. В этих условиях, используя даже привычные инструменты продвижения, такие как медийная реклама, рекламодатели стараются усилить их. И один из способов сделать это — добавить интерактив. О том, как привлечь внимание пользователей с помощью нестандартной механики — Sostav рассказала команда Interpool .

О кампании

Клиент: Ozon

Период размещения: 11−30 июня 2024

Формат: Интерактивный HTML5-баннер

Реализация: Interpool

Цель: Привлечь внимание и стимулировать продажи в рамках мультикатегорийной акции «О! Распродажа!» на маркетплейсе Ozon.

Задачи:

привлечь внимание пользователей к акции: «О! Распродажа!»;

вовлечь пользователей в коммуникацию;

рассказать о мультикатегорийной акции в одном рекламном креативе (продемонстрировать до 30 товаров-хаммеров);

обеспечить качественный охват и стимулировать заказы.

Контекст и вызовы:

информационная перегрузка: аудитория всё менее восприимчива к стандартной медийной рекламе;

сезонный спад: запуск пришелся на июнь — период снижения потребительской активности;

ограничения по демонстрации внутри формата: необходимость рассказать о большом количестве товаров без излишней перегрузки креатива.

Реализация

В июне 2024 года компания Ozon в честь своего дня рождения подготовила акцию для своих пользователей — большую распродажу товаров из разных категорий. Важно было не только привлечь внимание к акции, но и сделать акцент на том, что в распродаже участвует огромное количество самых разных товаров.

Но как объединить в одном рекламном баннере 30 товаров участников акции, не перегрузив пользователя? С помощью легкого игрового интерактива, конечно!

Для реализации поставленной задачи, команда Interpool разработала интерактивный HTML5-баннер с элементами мини-игры, где пользователь должен был «попасть» в бублик, символизирующий букву «О» (логотип Ozon). На одном креативе было показано 10 товаров-хаммеров (товаров с лучшими офферами), что позволило ненавязчиво донести информацию о нескольких продуктах. Благодаря этому реклама охватывала товары разных категорий, от наушников до бытовой техники.

Размещения проходили исключительно на релевантных white list площадках и оптимизировались в процессе открутки. Это позволило в короткие сроки получить максимальный качественный охват и перевыполнить поставленные KPI’s.

Результаты

+21% к охвату по сравнению с аналогичными медийными кампаниями.

Среднее время на сайте — 6 минут.

Bounce rate — 29%.

Конверсии: 1/3 визитов привели к заказу.

Окупаемость: кампания не просто окупилась — она принесла прибыль.

Выводы:

Интерактив повышает вовлеченность: даже в рамках классической медийной рекламы нестандартная механика позволила удержать внимание и повысить вовлеченность пользователей.

Медийная реклама может приносить конверсии: при продуманной механике и качественном размещении возможно достижение высоких показателей конверсии.

Гибкость и адаптивность: настройка по ходу кампании обеспечила качественный охват и выполнение KPI.

Анастасия Смолина, руководитель группы диджитал-медиапланирования Ozon: Нашей задачей было не только достичь медийных показателей, но и выделиться среди рекламного клаттера, при этом «не утомить» пользователя и сделать комфортную «прослойку» между показом креатива и переходом на лендинг. Благодаря высокому профессионализму команды Interpool нам удалось достичь поставленных KPI и даже чуть больше — ДРР <100%.

Ярослав Калмыков, директор по продуктам Interpool: Мы убеждены, что легкие игровые и интерактивные механики сегодня — один из самых эффективных способов донести рекламный месседж в условиях постоянного информационного шума. Пользователь получает информацию о продукте или акции не в лоб, а в формате короткого, но вовлекающего опыта условной длительностью 5−15 секунд. Это снижает раздражение от рекламы и, напротив, создает у аудитории ощущение участия, интереса и даже удовольствия от взаимодействия. В этом кейсе механика сработала как ненавязчивый, но точный инструмент: пользователь не просто запомнил бренд — он уже на этапе просмотра баннера получил четкое представление об акции и увидел конкретные предложения. Такой формат взаимодействия не только фиксируется в памяти, но и способствует дальнейшему интересу и действиям со стороны пользователя — что подтверждается высокими пост-вью метриками.

Этот кейс демонстрирует, как нестандартные механики позволяют не только преодолеть вызовы, но и достичь значительных результатов, пересмотрев подход к медийной рекламе.