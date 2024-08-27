Парк-отель «Дача Винтера» превратил ужин в гастрономический спектакль

Парк-отель «Дача Винтера» находится на территории исторической усадьбы финского доктора Густава Винтера. В начале XX века он проводил на своей даче светские ужины и музыкальные вечера. 3 августа в саду доктора Винтера прошел третий дикий ужин — мероприятие, объединяющие ведущие рестораны региона. Об этом Sostav рассказали организаторы события.

Темой мероприятия в этом году стало 225-летие русского поэта Александра Пушкина. Декор вторил пушкинской эпохе: подвесные хрустальные люстры, латунные подсвечники, посуда и бокалы от Гусевского хрустального завода. Кухню построили под открытым небом, а повара на протяжение трех часов готовили блюда эпохи: страсбургский пирог, вяленую утку с гелем яблок, стерлядь с голубцами и соусом «шампань», бланманже с персиками. Всего 9 курсов.

Чтобы воспроизвести сцены из жизни поэта, команда ресторана пригласила к сотрудничеству актёров петербургского ТЮЗа. Артисты погрузили зрителя в сцены детства за прослушиванием сказок любимой няни, нарядных балов, встреч с императором, любовных переживаний, роковой дуэли и последних часов жизни Пушкина.

«Либретто» к ужину создали в стиле каллиграфии XIX века.

Всего на ужине было 32 места, однако 10 из них практически сразу забронировали гости прошлого года. На оставшиеся места резервы поступали через сайт, с поиска, соцсетей и рассылок программы лояльности.

Стоит отметить, что все гости данного ужина приехали ради него из других локаций (это не проживающие в отеле). Из 90 поступивших заявок гостями стали 32 человека ввиду ограниченного количества мест. Стоимость ужина для одного гостя составила до 17,5 тыс. руб.

Гостей в процессе бронирования сопровождали сотрудники колл-центра. Инструменты контекстной рекламы подключены не были.

Ужин получил известность в лайфстал-изданиях и телеграм-каналах и достиг охвата в более чем 230 тыс. просмотров.

Это пример того, как событие в формате культурно-исторического перфоманса может стать имиджевым проектом не только отеля, но целого региона — в меню преобладали блюда из локальных фермерских ингредиентов, а также стать продуктом, сценарий которого можно продавать для проведения корпоративных или частных событий. Здесь гастрономия, атмосфера и маркетинг сошлись в одно.