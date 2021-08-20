«Жара — это свобода»: Zapal создало бренд аномальной жары 2021 года

Агентство Zapal создало бренд аномальной жары этого года. Необычно высокие температуры стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов этого лета, и многие негативно отнеслись к жаре, так что компания решила, что создать ей бренд — яркая и интересная задача, за которую стоит взяться. Результатом своей работы агентство поделилось с Sostav.

Специалисты Zapal изучили потребности и проблемы людей, связанные с жарой: посмотрели новости, видео на YouTube, почитали форумы и комментарии. Они заметили, что мнения интернет-пользователей поделились на два типа: положительные и отрицательные. Со вторым сегментом агентству предстояло поработать.

«Бизнес» аномальной жары оказался специфичным и сложным, со множеством нюансов. Кроме того, нет возможности пообщаться с собственником, поэтому брендинг пришлось делать на основе общедоступных данных и собственных знаний сотрудников.

Результатом анализа стал SWOT-анализ, с четким пониманием плюсов и минусов, возможностей, а также потенциальных рисков будущего бренда.

Понять аудиторию специалистам было не сложно, так как они сами ей были. Они поговорили еще с несколькими людьми, узнали их мнение, боли и желания. Было важно найти что-то общее среди всех ответов, чтобы далее выделить инсайт и сформировать бренд-платформу. При разработке бренда в агентстве поняли, что конкуренты не столь важны, поэтому не делали аналитику по этому контуру.

Далее предстояло найти и обосновать инсайт, ключевую идею, позиционирование, ценности бренда. В Zapal начали набрасывать идеи, думать, искать и дорабатывать: было около трех вариантов, но остановились вот на этом, так как его смысл и посылы откликнулись лучше всего у аудитории.

Инсайт: Я хочу выглядеть так, как мне нравится, и делать то, что мне по душе, но меня ограничивают погодные условия. Это меня бесит.

Обоснование: Люди не любят и не хотят ограничивать себя: боятся заболеть и переохладиться, не хотят носить мешковатые пуховики, а хотят ходить в свободной одежде, не желают тратить деньги на солярий вместо того, чтобы просто выехать на пляж. Хотят выглядеть и ощущать себя так, как им нравится.

Идея бренда: Жара — это свобода.

Обоснование: Мировые тренды и история человечества диктуют нам простую истину: люди хотят быть свободными и стремятся к этому всеми силами. Жара, хоть и аномальная, дает каждому свободу. Свободу решений и выбора, как одеваться, как себя вести. Никаких рамок и ограничений. Только жаркое солнце и полный фридом.

Позиционирование: Аномальное природное явление для ярких, свободных и смелых.

Ценности:

Сними с себя лишнее и будь собой. С минимальным набором одежды или совершенно голый. Только что из холодного душа или с душком от тяжелого трудового дня. Жара за честность и смелость быть собой. Улыбнись, сегодня жарко. Ванны из витамина D и солнечных лучей, цветущая и пахнущая природа, даже пот, который выводит токсины из организма, влияет на здоровье и настроение. Жара заботится о тебе и желает лучшей жизни. С жарой ты становишься лучше. Достоверные источники утверждают, что жара положительно влияет на продуктивность. Оно и ясно: из-за жары люди стремятся в офисы, ведь там кондиционеры.

Айдентика. Когда уже сформирована бренд-платформа, понимание того, а каким должен быть дизайн, создание айдентики становится проще и осмысленнее. Специалисты пришли к своему арт-директору со всеми вводными, рассказали еще раз все из своих уст, закрыли его в комнатке, а он начал творить.

​​Период аномальной жары отозвался у каждого бурей эмоций: отрицательных и позитивных, но, в первую очередь, он показал неготовность инфраструктуры и людей к такого рода климатическим явлениям. Непредсказуемость и таинственность феномена рождала в умах образ необузданного стихийного существа. Когда это все закончится? Как от этого спрятаться?

«Мы могли создать для этого брендинг легкий, жизнерадостный и успокаивающий. Но что если жара имеет не только свою сущность, но и личность? Злую, яркую и хулиганскую? Что, если жара — это "бог из машины", который пришел навести суету?» — рассуждают создатели бренда.

Накопившияся фрустрация, боль и усталость от жары выплеснулись волной протеста, злости и рейва. Иррациональность переворачивают ожидания от брендинга с ног на голову в гремучем коктейле из эстетики панка, грязного стрит-арта и глитча: «Бог, которого мы не ожидаем, но заслуживаем».

По итогу работы у Zapal получилась не просто картинка, а бренд, в котором есть идея и ценности. Креаторы рассказали, что им понравилась работа и они надеются, что в следующем году люди и жара поймут друг друга.