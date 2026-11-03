Каждый второй опрошенный зумер хочет стать известным

Хотя бы раз в жизни о популярности мечтали 86% зумеров и 71% миллениалов. Однако со временем интерес к известности у респондентов снизился: сейчас стать популярными хотят 51% представителей зумеров и 32% миллениалов. При этом о славе «на всю страну», предполагающей упоминания в СМИ и появление на телевидении, мечтают только 6% зумеров и 3% миллениалов. Такие результаты показало совместное исследование коммуникационного агентства DIDENOK TEAM и социальной сети для поиска работы «Мэйт». В опросе приняли участие 1319 россиян.

Чаще всего мечты о популярности появляются в детстве и подростковом возрасте, но со временем уступают место другим приоритетам — учебе, карьере и семье. Кроме того, часть респондентов считает, что известность стала доступнее и потеряла свою исключительность. Главной причиной отказа от публичности участники исследования назвали ее негативные последствия.

Больше всего опрошенных опасаются потери личного пространства (51%). Еще 34% не хотят сталкиваться с хейтом и травлей, 27% — зависеть от постоянно меняющихся трендов. Риск того, что внимание публики распространится на близких, беспокоит 22% респондентов, вероятность скандала из-за неудачной фразы — 19%, а возможные негативные последствия цифрового следа в будущем — 13%. В целом 72% россиян не готовы жертвовать личной жизнью ради публичности.

При этом от известности как таковой респонденты не отказываются. Чаще они предпочитают признание в определенной профессиональной или социальной среде: 29% хотели бы стать признанными специалистами, 16% — вести блог с большой аудиторией, оставаясь неузнаваемыми в обычной жизни, а 14% — получить известность в сообществе по интересам, например среди художников, геймеров, спортсменов или книголюбов. Еще 13% мечтают создать бизнес или бренд, который будет известнее их самих.

Основными преимуществами известности участники исследования назвали высокий доход (53%), возможность реализовывать собственные идеи и заниматься творчеством (49%), свободу и работу на себя (46%), а также полезные знакомства (43%). Внимание и признание окружающих привлекают только 19% опрошенных.

Основным способом достижения популярности респонденты считают социальные сети. Короткие вертикальные видео назвали наиболее простым путем к известности 86% зумеров и 75% миллениалов. Телевизионные шоу и реалити-программы значительно уступают цифровым площадкам: на них рассчитывают 12% представителей младшего поколения и 20% миллениалов.