Каждый второй россиянин поддержал запрет иностранных слов в рекламе

53% россиян поддержали идею законопроекта по борьбе с англицизмами и иностранными словами, используемыми в рекламе, названиях товаров, а также жилых комплексов. Поддерживают документ чаще те россияне, которые не владеют английским языком, свидетельствуют данные опроса SuperJob.

В своём решении респонденты руководствовались тем, что надо беречь русский язык. Сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет (77%).

Однако каждый четвертый высказался против (25%), ещё 22% затруднились с оценкой законопроекта.

В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает размещать вывески и надписи, включая информацию о товаре и акциях, на русском языке. При этом тексты в рекламе на русском языке и на других языках должны стать идентичными по содержанию.