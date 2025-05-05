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05.05.2025 в 12:50

Каждый второй россиянин может стать жертвой дипфейк-атак

Мошенники рассылают видеокружки и голосовые сообщения в мессенджерах

Пару лет назад с дипфейк-атаками сталкивались 10% россиян, к концу этого года показатель может вырасти до 50%. Об этом «Известиям» рассказали в компании MTS AI.

Сегодня мошенники активно рассылают в мессенджерах фейковые видео и голосовые сообщения, в 2026 году прогнозируется рост дипфейк-звонков, когда аферисты будут разговаривать с человеком голосом его знакомого.

Современные дипфейки сложно распознать даже опытному пользователю. Технологии создания и модификации видео и клонирования голосов значительно усовершенствовались и стали массово доступными.

Мошенники создают поддельные видео с изображением людей (в том числе известных), от их имени совершают видеозвонки через мессенджеры и пытаются ввести людей в заблуждение. Также злоумышленники общаются с девушками в приложениях для знакомств и во время видеозвонков накладывают маску. Они могут просить у своих новых знакомых денег, а когда перевод выполнен, просто пропадают.

Ранее MTS AI разработал систему распознавания дипфейков. Сервис планируется применять для модерации контента в соцсетях и на медиаплатформах.

дипфейки
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