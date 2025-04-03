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18+
03.04.2025 в 15:02

Каждый пятый грузоперевозчик ушел с российского рынка

Компании остановили бизнес из-за долгов и невозможности оплачивать лизинговые платежи

По итогам первого квартала 2025 года из сферы грузоперевозок в России ушел каждый пятый игрок. Компании и индивидуальные предприниматели, занятые в отрасли, начали покидать рынок в конце осени. Пик пришелся на зиму, пишут «Известия».

Многие грузоотправители уменьшили на 20% пул партнеров-перевозчиков из-за экономических трудностей и нехватки грузов. Около 30% транспортных компаний прекратили деятельность из-за долгов и невозможности оплачивать лизинговые платежи.

В числе основных проблем грузоперевозчиков — высокие ставки лизинга (при первом срыве платежа лизинговые компании изымают у бизнеса технику). Кроме того, ценообразование просело ниже себестоимости. Например, на рынке самосвалов нижняя граница себестоимости перевозок составляет 5,5 руб. за тонно-километр, а цены упали до 3 руб. за тонно-километр.

В феврале игроки рынка обратились к правительству с просьбой поддержать отрасль грузоперевозок: предоставить на два года отсрочку платежей по взносам во внебюджетные фонды, компенсировать лизинговые взносы в размере не более 30% по договорам 2023−2024 годов, а также дать льготные кредиты на инвестиционные цели по ставке 13,5%.

Ранее перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов и росте цен на товары.

Грузоперевозки
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