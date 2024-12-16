Перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов с конца января

С 27 января 2025 года нельзя будет импортировать и реализовывать ряд товаров на территории Союзного государства без электронных навигационных пломб. Это может привести к задержкам в доставке грузов и увеличению цен на продукцию, пишут «Известия».

С указанной даты пломбы нужно будет использовать для перевозки автотранспортом спиртных напитков, табака, одежды, обуви, электроники и других товаров. Ставить и снимать устройства будут на пунктах пропуска через российскую границу и на контрольных пунктах в Беларуси. Перевозчикам необходимо будет создать личный кабинет на сайте Центра развития цифровых платформ, который является оператором пломбирования.

Пломбу будут ставить на дверь автомобиля. В специализированную информационную систему будут поступать сведения о маршруте, движении, фактах снятия или взлома, потере сигнала или низком заряде устройства. Снимать пломбу будут по прибытии на таможенный пост назначения.

Данные о передвижении грузов пойдут в Центр развития цифровых платформ и Федеральную таможенную службу (ФТС) для пресечения незаконного ввоза товаров из третьих стран.

Инициатива властей позволит обелить рынок. Небольшие, малоизвестные игроки, которые зачастую применяют серые схемы, прекратят работу либо повысят цены.