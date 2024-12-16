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16.12.2024 в 11:05

Перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов с конца января

Также могут вырасти цены на товары

С 27 января 2025 года нельзя будет импортировать и реализовывать ряд товаров на территории Союзного государства без электронных навигационных пломб. Это может привести к задержкам в доставке грузов и увеличению цен на продукцию, пишут «Известия».

С указанной даты пломбы нужно будет использовать для перевозки автотранспортом спиртных напитков, табака, одежды, обуви, электроники и других товаров. Ставить и снимать устройства будут на пунктах пропуска через российскую границу и на контрольных пунктах в Беларуси. Перевозчикам необходимо будет создать личный кабинет на сайте Центра развития цифровых платформ, который является оператором пломбирования.

Пломбу будут ставить на дверь автомобиля. В специализированную информационную систему будут поступать сведения о маршруте, движении, фактах снятия или взлома, потере сигнала или низком заряде устройства. Снимать пломбу будут по прибытии на таможенный пост назначения.

Данные о передвижении грузов пойдут в Центр развития цифровых платформ и Федеральную таможенную службу (ФТС) для пресечения незаконного ввоза товаров из третьих стран.

Инициатива властей позволит обелить рынок. Небольшие, малоизвестные игроки, которые зачастую применяют серые схемы, прекратят работу либо повысят цены.

Грузоперевозки
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