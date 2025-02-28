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18+
28.02.2025 в 12:10

Каждую десятую иномарку в России ввезли по параллельному импорту

Траты потребителей на новые машины в прошлом году составили около 1,2 трлн рублей

В 2024 году в среднем каждый десятый автомобиль, который зарегистрирован в России, был ввезен по параллельному импорту. Основной объем ввезенных по этому каналу машин — японские, корейские, немецкие и китайские бренды, пишут «Известия».

Программа параллельного импорта предполагает ввоз товаров в Россию без участия официальных дистрибьюторов бренда. Чаще всего применяются сертифицированные или несертифицированные каналы поставок. Используя механизм, в страну можно ввозить 46 автомобильных марок. В их числе — Audi, Nissan, BMW, Chevrolet, Mercedes-Benz, Toyota, Skoda и Honda.

На параллельный импорт россияне потратили в 2024 году 1,2 трлн руб., в 2023-м — 1,1 трлн руб. Рост расходов связан с увеличением стоимости автомобилей и активизацией продаж в целом.

Чаще других по параллельному импорту в РФ ввозят автомобили марки Toyota. Популярностью у россиян также пользуются Mercedes-Benz, BMW, Audi и Land Rover.

Эксперты говорят, что при покупке машин, не представленных в России, могут возникнуть сложности с ремонтом и обслуживанием.

Ранее сообщалось, что Минпромторг обновит перечень товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года. Позиции в списке будут сокращаться.

автомобили параллейльный импорт
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