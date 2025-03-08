Каждая вторая женщина выбирает себе подарок на 8 Марта сама

Женщины все чаще берут инициативу по выбору подарка на 8 Марта в свои руки, следует из опроса «АльфаСтрахования». Главная причина — желание получить то, что действительно нужно.

52% опрошенных россиянок признались, что предпочитают самостоятельно выбирать себе подарок, а 41% хотя бы намекают близким, что они хотят получить на праздник. В основном это происходит из-за того, что женщины не хотят разочарований и неудачных сюрпризов, а некоторые просто не видят смысла ждать подарка и предпочитают самостоятельно купить желаемое. В качестве подарка 35% женщин хотели бы получить деньги, чтобы самостоятельно решить, на что их потратить. 28% дам не отказались бы от сертификата, например, в ювелирный магазин, магазины косметики или электроники.

Мужчины, в свою очередь, не видят проблемы в том, что женщины сами выбирают подарки или намекают, чего хотят. 67% опрошенных мужчин признались, что им проще, когда женщина прямо говорит, какой подарок ей нужен. Более того, 23% мужчин честно заявили, что делать сюрпризы — не их сильная сторона, и они предпочитают получить четкий запрос, чем рисковать с неудачным выбором. Еще 19% признались, что часто откладывают покупку подарка до последнего момента, а потому были бы не против, если бы их вторая половина выбрала подарок сама.

Помимо выбора подарков для себя, женщины чаще проявляют заботу о близких и коллегах. По результатам опроса, 64% женщин обязательно покупают подарки для мам, сестер или подруг