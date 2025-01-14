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14.01.2025 в 12:30

Карты «Мир» принимают в 67 торговых точках Мьянмы

Власти страны планируют расширять географию их использования

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Россияне могут расплачиваться картами отечественной платежной системы «Мир» в 67 торговых точках крупнейших городов Мьянмы. Установка POS-терминалов, принимающих оплату российскими картами, планируется еще в 14 местах. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо.

Как уточнил чиновник, для приема и использования карт «Мир» в Мьянме установлены терминалы в 38 торговых точках в Янгоне, 19 в Нейпьидо, 7 в Мандалае и по одной в Пьин-У-Лвине, Таунджи и Багане. «Мы продолжим увеличивать их количество по мере необходимости», — сказал Кан Зо.

Кроме того, по словам министра, теперь с помощью карт «Мир» можно выкупить предоплаченные карты Myanmar Payment Union, которые действуют в банкоматах и ​​POS-терминалах по всей Мьянме.

Платежная система «Мир» заработала в Мьянме в июле 2024-го, но в ограниченном порядке. Расплачиваться российскими картами можно было в некоторых ресторанах и торговых центрах.

Мьянма стала 13-й страной, за исключением России, где работает платежная система «Мир». Без ограничений она действует в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и на Кубе.

Ранее сообщалось, что до 30 июня 2025 года в Иране завершат второй этап интеграции платежных систем двух стран. После этого россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране.

Мир Мьянма Кан Зо
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