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09.01.2025 в 12:55

Россияне до конца июня получат возможность оплачивать покупки картами «Мир» в Иране

Интеграцию платежных систем двух стран планируют завершить во второй половине 2025-го

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Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране в первом полугодии 2025-го, когда будет окончен второй этап интеграции платежных систем двух стран. Его планируют завершить до 30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла республики в Москве Казема Джалали.

По его словам, на третьем этапе, который рассчитывают запустить во второй половине 2025 года, иранские граждане получат возможность оплачивать покупки с помощью своих карт в России.

«Переговоры между центральными банками двух стран идут успешно. Есть надежда, что в 2025-м многие усилия принесут свои плоды», — сказал Джалали.

В ноябре председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин в беседе с телеканалом SNN сообщал, что карты российской платежной системы «Мир» будут работать на территории страны с января 2025-го.

Иран Мир Россия оплата картой
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