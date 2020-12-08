В Петербурге бары и кафе создали «Карту сопротивления» против коронавирусных ограничений

Бары, кафе и рестораны Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления». Они выступают против решения мэрии полностью прекратить работу общепита в первые дни новогодних праздников и намерены принимать посетителей, сообщает РБК.

Издание сообщает, что идея принадлежит предпринимателю Александру Коновалову. По его словам, к проекту уже присоединилось около 200 заведений, они вскоре появятся на сайте «Карты сопротивления». «Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», — сказал он.



Коновалов не опасается санкций Роспотребнадзора. «Какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения», — рассказал он и отметил, что деньги, полученные заранее за корпоративы и банкеты, бизнес потратил еще осенью.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили изданию, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. Нарушителей ждут санкции.

В Санкт-Петербурге с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря и по 3 января их работа будет прекращена полностью.

Ранее в городе закрыли Ледовый дворец после концертов Басты, на которые пришли около 13 тыс. человек. Глава Роспотребнадзора рассказала, что на выступление собралось «недопустимо большое количество людей». В отношении Ледового дворца вынесен протокол о приостановлении работы, материалы переданы в суд.