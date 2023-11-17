Ирина Карпова из «Яндекса» перешла в рекламный бизнес МТС

Ирина Карпова присоединилась к команде рекламной вертикали МТС — МТС Ads. Она будет отвечать за направление стратегического развития рекламного бизнеса. Ранее Карпова руководила сервисом маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

В новой должности топ-менеджер займётся развитием и позиционированием текущих продуктов в области аналитики и исследований рекламного рынка для клиентов и агентств. Также в числе задач — создание новых решений на основе технологий Big Data и AI.

Карповой предстоит коммуницировать с рынком и внутренними заказчиками в области автоматизации процессов, а также прорабатывать новые каналы и оценивать эффективность рекламных технологий.

Эксперт начала свой карьерный путь в «НТВ Медиа» и «Газпром-Медиа», развивала продажи тематических каналов в крупных рекламных агентствах и прямых клиентах. Затем перешла в «Яндекс», где в течение пяти лет выстраивала продажи медийных рекламных продуктов для индустрии финансов и развлечений. Затем Карпова отвечала за развитие бизнеса нерекламных продуктов «Яндекса», а в дальнейшем возглавляла сервис «Яндекс Взгляд».