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17.11.2023 в 11:00

Ирина Карпова из «Яндекса» перешла в рекламный бизнес МТС

Она займётся коммуникациями с рынком и внутренними заказчиками в области автоматизации процессов

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Ирина Карпова присоединилась к команде рекламной вертикали МТС — МТС Ads. Она будет отвечать за направление стратегического развития рекламного бизнеса. Ранее Карпова руководила сервисом маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

В новой должности топ-менеджер займётся развитием и позиционированием текущих продуктов в области аналитики и исследований рекламного рынка для клиентов и агентств. Также в числе задач — создание новых решений на основе технологий Big Data и AI.

Карповой предстоит коммуницировать с рынком и внутренними заказчиками в области автоматизации процессов, а также прорабатывать новые каналы и оценивать эффективность рекламных технологий.

Эксперт начала свой карьерный путь в «НТВ Медиа» и «Газпром-Медиа», развивала продажи тематических каналов в крупных рекламных агентствах и прямых клиентах. Затем перешла в «Яндекс», где в течение пяти лет выстраивала продажи медийных рекламных продуктов для индустрии финансов и развлечений. Затем Карпова отвечала за развитие бизнеса нерекламных продуктов «Яндекса», а в дальнейшем возглавляла сервис «Яндекс Взгляд».

Яндекс МТС Назначения МТС Ads
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