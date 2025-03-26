Карьера в креативе: с чего начать, чтобы вас заметили

Каждый день десятки людей пытаются пробиться в креативную индустрию: кто-то мечтает сменить профессию, кто-то переходит из смежной сферы, а кто-то только начинает путь после вуза. И всех волнует один главный вопрос — с чего начать карьеру? Чтобы помочь, школа mads запустила карьерные консультации — бесплатные онлайн-мероприятия, где можно задать вопросы о том, как попасть в креативную сферу, вырасти в должности или найти работу мечты. На одной из таких консультаций Арина Авдеева — соосновательница школы mads, обладательница 4 золотых «Каннских Львов» и более 200 международных наград (в том числе Effie, Red Apple, ADCR), ответила на популярные вопросы креаторов и тех, кто хочет ими стать.
Как перейти в креатив из других сфер
Главное — портфолио. В креативной индустрии его ценят больше, чем диплом или резюме. Если опыта нет, можно:
- Самостоятельно придумать проекты и оформить их как кейсы.
- Пройти стажировку, поработать на фрилансе или пойти учиться на курс концептуального мышления.
- Грамотно упаковать портфолио на специальных платформах.
Что делать, если нет опыта
Классическая дилемма: без опыта не берут, а где его получить — непонятно. Диплом сам по себе не дает преимущества, если у вас нет портфолио. Но выход есть:
- Стажировки. У многих агентств есть программа стажировок, лучше идти именно в такие агентства. Пишите им напрямую и узнавайте.
- Участвуйте в креативных конкурсах и фестивалях (например, Red Apple, ADCR, Cannes Young Lions).
- Заводите личные связи. Ходите на мероприятия, пишите креативным директорам и HR.
- Собственные проекты. Работодатели ценят инициативу, поэтому создавайте концепты, которые покажут ваш потенциал.
Как перейти в креатив из маркетинга
Стратегия перехода зависит от вашего возраста, опыта и готовности начинать с нуля. В России в креативной индустрии есть возрастные стереотипы, и если вам 35 и более, путь джуниор-креатора может быть чуть сложнее, чем у коллег моложе.
В этом случае можно рассмотреть альтернативные роли:
- Креативный продюсер. Позволяет использовать управленческий и маркетинговый опыт.
- Аккаунт или стратегия. Хороший вариант для тех, кто хочет быть ближе к креативу, но не готов к резкой смене профессии.
- Рост внутри агентства. Иногда проще войти на более привычную позицию и постепенно развиваться в сторону креатива.
Для более молодых специалистов:
- Можно рискнуть и начать с джуниор-позиции.
- Получить дополнительное образование по креативу.
- Собрать портфолио, показывающее ваше концептуальное мышление.
Как бороться с эйджизмом при смене карьеры
Важно упаковать опыт так, чтобы он работал на вас:
- Не указывайте возраст в портфолио (он важен только на hh᎐ru).
- Используйте прошлый опыт (например, в маркетинге, продакшне, управлении) и показывайте, как он связан с креативом.
- Заходите через коммуникационные стратегии или аккаунт-менеджмент — это проще, чем сразу в креатив.
Как оформлять командные проекты в портфолио
В рекламе редко бывают идеи, принадлежащие одному человеку. Важно не то, кто придумал первый набросок, а каким стал финальный результат. Если вас указали в credits — смело добавляйте проект в портфолио. Как его грамотно оформить:
- Не зацикливаться на личном авторстве, а фокусироваться на конечном результате.
- Грамотно подавать кейсы — визуализация и подача важнее процесса создания.
- Искать фестивальный потенциал даже в стандартных проектах.
Сколько времени нужно на рост до синьора
Все зависит от вашей активности и того, как вы упаковываете свой опыт.
Ориентировочные сроки:
- От джуниора до мидла — от 1 до 2 лет.
- От мидла до синьора — еще от 1 до 2 лет.
Многое зависит от агентства, в которое вы попали: какие там проекты, что вы там делали и какие кейсы добавили в портфолио.
Как собрать мощное портфолио
Чтобы вас взяли на работу, портфолио должно быть четким и понятным:
- Не упаковывайте кейсы в Google-документах, презентациях и PDF — это выглядит непрофессионально.
- Создайте сайт на платформе Tilda, ReadyMag или Behance.
- Если реальных проектов нет — делайте личные концепты и упаковывайте их так, как будто они настоящие.
Как развивать концептуальное мышление
Главная сложность начинающих креаторов — недостаток оригинальности. Простые технические навыки осваиваются быстро, а вот научиться генерировать сильные идеи сложнее. Слишком сильный фокус на стратегии часто приводит к скучным решениям. Важно сначала научиться мыслить смело, а уже потом адаптировать идеи под бриф.
Помогут:
- Креативные спринты и командная работа.
- Анализ лучших кейсов с рекламных фестивалей.
- Обучение под руководством практиков индустрии.
- Создание проектов, оцениваемых профессионалами.
Что точно работает в построении креативной карьеры
- Сильное портфолио. Даже нереализованные концепции могут показать ваш потенциал.
- Активный нетворкинг. Личные контакты работают лучше остального.
- Участие в профессиональном сообществе. Фестивали, конкурсы, воркшопы — это не только кейсы, но и связи.
- Развитие концептуального мышления. В современном креативе ценятся не просто исполнители, а люди, способные генерировать идеи.
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Школа mads открывает набор на флагманский курс по концептуальному мышлению — один из известных курсов по креативу. На этом курсе вас научат придумывать идеи, упаковывать их в сильные концепции и доносить до аудитории так, чтобы это цепляло.
В mads не верят в креатив «в теории», поэтому весь курс основан на работе с брифами и практическом разборе идей. Регулярный фидбэк от опытных креативных директоров помогает быстро отсекать слабые идеи, мыслить структурно и оформлять концепции в виде бордов и видеокейсов.
На курсе вы:
- Поработаете в малых группах с персональным креативным директором.
- Получите фидбэк от международного жюри с «Каннскими львами».
- Создадите минимум 3 кейса, которые можно добавить в портфолио.
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