Карьера в креативе: с чего начать, чтобы вас заметили

Каждый день десятки людей пытаются пробиться в креативную индустрию: кто-то мечтает сменить профессию, кто-то переходит из смежной сферы, а кто-то только начинает путь после вуза. И всех волнует один главный вопрос — с чего начать карьеру? Чтобы помочь, школа mads запустила карьерные консультации — бесплатные онлайн-мероприятия, где можно задать вопросы о том, как попасть в креативную сферу, вырасти в должности или найти работу мечты. На одной из таких консультаций Арина Авдеева — соосновательница школы mads, обладательница 4 золотых «Каннских Львов» и более 200 международных наград (в том числе Effie, Red Apple, ADCR), ответила на популярные вопросы креаторов и тех, кто хочет ими стать.

Как перейти в креатив из других сфер

Главное — портфолио. В креативной индустрии его ценят больше, чем диплом или резюме. Если опыта нет, можно:

Самостоятельно придумать проекты и оформить их как кейсы.

Пройти стажировку, поработать на фрилансе или пойти учиться на курс концептуального мышления.

Грамотно упаковать портфолио на специальных платформах.

Что делать, если нет опыта

Классическая дилемма: без опыта не берут, а где его получить — непонятно. Диплом сам по себе не дает преимущества, если у вас нет портфолио. Но выход есть:

Стажировки. У многих агентств есть программа стажировок, лучше идти именно в такие агентства. Пишите им напрямую и узнавайте.

Участвуйте в креативных конкурсах и фестивалях (например, Red Apple, ADCR, Cannes Young Lions).

Заводите личные связи. Ходите на мероприятия, пишите креативным директорам и HR.

Собственные проекты. Работодатели ценят инициативу, поэтому создавайте концепты, которые покажут ваш потенциал.

Как перейти в креатив из маркетинга

Стратегия перехода зависит от вашего возраста, опыта и готовности начинать с нуля. В России в креативной индустрии есть возрастные стереотипы, и если вам 35 и более, путь джуниор-креатора может быть чуть сложнее, чем у коллег моложе.

В этом случае можно рассмотреть альтернативные роли:

Креативный продюсер. Позволяет использовать управленческий и маркетинговый опыт.

Аккаунт или стратегия. Хороший вариант для тех, кто хочет быть ближе к креативу, но не готов к резкой смене профессии.

Рост внутри агентства. Иногда проще войти на более привычную позицию и постепенно развиваться в сторону креатива.

Для более молодых специалистов:

Можно рискнуть и начать с джуниор-позиции.

Получить дополнительное образование по креативу.

Собрать портфолио, показывающее ваше концептуальное мышление.

Как бороться с эйджизмом при смене карьеры

Важно упаковать опыт так, чтобы он работал на вас:

Не указывайте возраст в портфолио (он важен только на hh᎐ru).

Используйте прошлый опыт (например, в маркетинге, продакшне, управлении) и показывайте, как он связан с креативом.

Заходите через коммуникационные стратегии или аккаунт-менеджмент — это проще, чем сразу в креатив.

Как оформлять командные проекты в портфолио

В рекламе редко бывают идеи, принадлежащие одному человеку. Важно не то, кто придумал первый набросок, а каким стал финальный результат. Если вас указали в credits — смело добавляйте проект в портфолио. Как его грамотно оформить:

Не зацикливаться на личном авторстве, а фокусироваться на конечном результате.

Грамотно подавать кейсы — визуализация и подача важнее процесса создания.

Искать фестивальный потенциал даже в стандартных проектах.

Сколько времени нужно на рост до синьора

Все зависит от вашей активности и того, как вы упаковываете свой опыт.

Ориентировочные сроки:

От джуниора до мидла — от 1 до 2 лет.

От мидла до синьора — еще от 1 до 2 лет.

Многое зависит от агентства, в которое вы попали: какие там проекты, что вы там делали и какие кейсы добавили в портфолио.

Как собрать мощное портфолио

Чтобы вас взяли на работу, портфолио должно быть четким и понятным:

Не упаковывайте кейсы в Google-документах, презентациях и PDF — это выглядит непрофессионально.

Создайте сайт на платформе Tilda, ReadyMag или Behance.

Если реальных проектов нет — делайте личные концепты и упаковывайте их так, как будто они настоящие.

Как развивать концептуальное мышление

Главная сложность начинающих креаторов — недостаток оригинальности. Простые технические навыки осваиваются быстро, а вот научиться генерировать сильные идеи сложнее. Слишком сильный фокус на стратегии часто приводит к скучным решениям. Важно сначала научиться мыслить смело, а уже потом адаптировать идеи под бриф.

Помогут:

Креативные спринты и командная работа.

Анализ лучших кейсов с рекламных фестивалей.

Обучение под руководством практиков индустрии.

Создание проектов, оцениваемых профессионалами.

Что точно работает в построении креативной карьеры

Сильное портфолио. Даже нереализованные концепции могут показать ваш потенциал.

Активный нетворкинг. Личные контакты работают лучше остального.

Участие в профессиональном сообществе. Фестивали, конкурсы, воркшопы — это не только кейсы, но и связи.

Развитие концептуального мышления. В современном креативе ценятся не просто исполнители, а люди, способные генерировать идеи.

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Школа mads открывает набор на флагманский курс по концептуальному мышлению — один из известных курсов по креативу. На этом курсе вас научат придумывать идеи, упаковывать их в сильные концепции и доносить до аудитории так, чтобы это цепляло.

В mads не верят в креатив «в теории», поэтому весь курс основан на работе с брифами и практическом разборе идей. Регулярный фидбэк от опытных креативных директоров помогает быстро отсекать слабые идеи, мыслить структурно и оформлять концепции в виде бордов и видеокейсов.

На курсе вы:

Поработаете в малых группах с персональным креативным директором.

Получите фидбэк от международного жюри с «Каннскими львами».

Создадите минимум 3 кейса, которые можно добавить в портфолио.

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