Канье Уэста пригласили зарегистрироваться во «ВКонтакте»

Российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) «по разным каналам связи» направила американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту приглашание зарегистрироваться в социальной сети «ВКонтакте», сообщается на сайте АППСИМ. Организация также призвала исполнителя начать продажи мерча его бренда в России.

«Уважаемый Канье Уэст, мы приглашаем Вас зарегистрироваться в крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» (vk.com). Мы готовы помочь Вам с набором аудитории и идентификацией вашего профиля галочкой верификации. Кроме того, мы готовы помочь Вам продвигать в России ваш мерч. Жизни всех людей важны вне зависимости от цвета кожи, рассовой или религиозной индивидуальности», — говорится в открытом письме к Уэсту на сайте ассоциации.

В обращении к рэперу руководитель АППСИМ Владимир Зыков называет «несправедливой» травлю, которую устроили против него. Речь идёт о скандале, разгоревшемся после появления Уэста в футболке с надписью White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение») на показе новой коллекции своего бренда YZY SZN 9 в начале октября.

В беседе с Sostav Зыков отметил, что, по его мнению, рэпер «не совсем верно донёс свою мысль». «Ему нужно было на футболке добавить too к White live matters. То есть слово «тоже». Тогда он бы напрямую показал, что важны жизни всех людей. Но получилось немного иначе, и его стали гнобить», — пояснил Зыков.

Ранее сообщалось, что из-за скандальных заявлений и действий Уэста, в частности, его антисемитских постов в социальных сетях немецкий спортивный бренд adidas планирует прекратить сотрудничество с репером. При этом Twitter и другие соцсети заблокировали аккаунты исполнителя после публикации им постов с высказываниями о евреях.

22 октября представители французской группы компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, сообщили, что Balenciaga прекращает сотрудничество с Канье Уэстом из-за его противоречивых высказываний в социальных сетях.