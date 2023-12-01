Возрождённая коллекция: нейросеть Сбера вернула утраченное искусство

Сбер и агентство Mosaic восстановили образы живописных полотен, утраченных во время Великой Отечественной войны, с помощью искусственного интеллекта Kandinsky. Подробности о проекте Sostav рассказали представители банка.

Исчезновение

Накануне Великой Отечественной войны в Воронежском музее изобразительных искусств были собраны шедевры Репина, Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко и других мастеров. Когда Воронеж оказался в эпицентре боевых действий, часть коллекции музея была эвакуирована, но вывезти удалось далеко не всё. В результате боёв музей сильно пострадал, а от многих экспонатов остались лишь текстовые описания, сделанные его сотрудниками до войны. Инвентарные книги музея стали единственным напоминанием об утраченных экспонатах, так как не сохранилось ни фотографий, ни репродукций тех картин.

Так выглядит одно из описаний из архива музея:

«Александр Куприн, Натюрморт. Ваза с цветами. Холст, масло 89×89, инв. № 78. На картине изображен стол, покрытый белой скатертью, на нём — белый кувшин с букетом цветов (впереди маки). Около кувшина — поднос, одна на другой две книги, на книгах — крышка от кувшина. Фон грязноватый, жёлто-зелёный».

Возрождение

В год 90-летия музея Сбер и Mosaic предложили восстановить образы исчезнувших картин с помощью нейросети Kandinsky. В начале проекта они выбрали 14 знаковых работ из пропавшей коллекции. Затем специалисты адаптировали архивные записи под формат промптов Kandinsky. Так, описание картины Куприна превратилось в промпт: «стол, белая скатерть, белый кувшин с букетом цветов, маки, поднос, две книги, на книгах — крышка кувшина, жёлто-зелёный грязноватый фон, картина маслом, стиль Александра Куприна». После этого начался процесс генерации полотен, в котором учитывались не только их сюжеты и стили их авторов, но и размеры.

В выборе картин, восстановление которых легло в основу проекта, участвовали эксперты-искусствоведы Воронежского музея изобразительных искусств. Они определили наиболее значимые утерянные полотна, а затем курировали процесс генерации, помогая добиться изображений, максимально близких к стилю художников. После нескольких итераций «генерация-отбор» появились варианты 14 полотен, которые составили Возрождённую коллекцию.

Коллекция

Возрождённая коллекция доступна в интерактивной 3D-галерее. А в Воронежском музее изобразительных искусств им. Крамского посетители могут увидеть возвращённые полотна на специальной выставке в формате дополненной реальности.

Несмотря на использование передовых технологий и привлечение экспертов, эта коллекция — чистая гипотеза и попытка предположить, что же было изображено на утерянных картинах. Задача создателей проекта заключалась в том, чтобы показать возможности нейросетей для сохранения культурного и исторического наследия.

Состав творческой группы

Mosaic (агентство)

Креативный директор: Вячеслав Волков

Креатор: Павел Коровяковский

Арт-директор: Сергей Югов

Старший дизайнер: Арсений Лебедев

Аккаунт-директор: Наталья Дорохова

Старший аккаунт-менеджер: Елизавета Власова

Технический директор: Андрей Гафаров

Продюсер: Анастасия Балайкина

Сбер (клиент)

Исполнительный директор: Алёна Конурина

Бренд-маркетолог: Анастасия Фёдорова