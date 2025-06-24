Какую рекламу мы замечаем, а какую нет

Реклама окружает нас повсюду, но далеко не каждое сообщение достигает цели — зацепить, запомниться, вызвать доверие. Эффективность рекламных форматов и подач меняется вместе с аудиторией, ее привычками и ожиданиями. Чтобы понять, какие инструменты работают сегодня, платформа «Тет-о-твет» провела масштабный опрос среди потребителей разных возрастов. Результатами компания поделилась с редакцией Sostav.

Молодежь выбирает короткое и личное, старшее поколение — привычное

Опрос показал, что среди людей младше 24 лет наиболее заметной остается реклама у блогеров (21%) и на YouTube (16%), тогда как телереклама для этой аудитории практически не работает — на нее обратили внимание лишь 6% опрошенных. В то время как среди людей старше 55 лет телевизионная и радиореклама остаются востребованными: 26% респондентов этой группы все еще замечают такие форматы.

Интересно, что почти треть аудитории 55+ в целом рекламу не замечает (31%). Это самая «невосприимчивая» возрастная группа. При этом молодежь демонстрирует меньшую слепоту к рекламе: среди опрошенных младше 24 лет ее игнорируют только 18%.

Наиболее универсальным форматом остаются короткие видеоролики в интернете: на них положительно откликаются 31% респондентов в возрасте 25−34 лет.

Как реклама захватывает внимание

Четверть опрошенных по стране признались, что их привлекает необычная или юмористическая подача. Особенно это важно для мужчин: среди них этот показатель достигает 32%. Для женщин гораздо сильнее работают эмоциональные истории: 31% представительниц женской аудитории отмечают этот фактор как решающий, тогда как среди мужчин — всего 8%.

Простой и прагматичный подход — когда реклама предлагает явную выгоду или акцию — тоже остается эффективным. Это ценно для 21% респондентов вне зависимости от пола.

Рекламу с участием известных людей, вопреки распространенному мнению, большинство игнорирует — только 3% опрошенных посчитали такой формат привлекательным.

Доверие строится на реальных отзывах

Наибольшее доверие вызывает реклама с отзывами и примерами использования — 48% по РФ. Женщины отмечают ее чаще (50%), мужчины — реже (45%). Максимум — у 45−54 лет (53%). Минимум — у молодежи до 24 лет (45%) и старших 55+ (46%).

Подробное объяснение продукта важно для молодых. В группе до 24 лет этот формат выбрали 17%, у 25−34 — 18%. После 35 лет интерес стабильно низкий — 12%. Мужчины отмечают его чаще (16%), чем женщины (12%).

Формат «до и после» вызывает доверие у 11%. Женщины откликаются чаще (14%), мужчины — реже (8%). Лучше всего работает на 25−44 года (14−15%). Старшее поколение 55+ реагирует слабее — только 8%.

Мнения экспертов ценят 6%. Мужчины восприимчивее (9%), женщины — только 4%. Возрастной разброс незначительный — от 5% до 7%.

Юмор вызывает доверие у 7%. У аудитории до 34 лет формат почти не работает (4−5%). У 55+ — выше среднего, 9%.

Реклама, которой хочется делиться

40% россиян готовы переслать смешную или ироничную рекламу. Женщины делают это немного чаще (41% против 38% у мужчин). Формат универсален: от 36% до 43% во всех возрастах.

Полезная информация или статистика — на втором месте (25%). Наибольшая активность у 25−44 лет (28−29%). Молодежь до 24 и люди 45+ пересылают такие материалы реже — 22−23%.

Неожиданный сюжет важен только для молодежи до 24 лет — 10%. После 25 лет интерес резко падает — до 3−4%.

Реклама, попадающая в знакомую жизненную ситуацию, выделена 8%. Женщины откликаются чаще (9%), мужчины — 7%. Максимальный отклик — у 35−44 лет (10%).

Интерес к новым технологиям и идеям — низкий. Формат выбрали 3%, при этом мужчины вдвое активнее женщин (5% против 2%). У 55+ — те же 5%.

Затруднились с выбором 19%. Выше всего — у мужчин (20%) и в группе 45−54 лет (24%). Минимум — у 25−34 лет (17%).

Что запоминается надолго

Навязчивые слоганы запоминаются лучше всего — 21%. Пик — у 45−54 лет (31%) и молодежи до 24 лет (27%). У 55+ — только 18%.

Яркие образы работают преимущественно на молодых: до 24 лет — 22%, минимум у 25−34 — 10%. После 35 — стабильно 15−20%.

Реклама с попаданием в личную ситуацию вызывает отклик у 21%. Женщины восприимчивее (26%), мужчины — 14%. В группе 25−34 лет — резкий пик (55%), у остальных — не выше 18%.

Музыка и звуки запоминаются 12−13% респондентов. Молодежь до 24 — 18%, у 25−34 — только 9%. После 35 лет — на уровне 11−13%.

Нестандартные идеи эффективны для аудитории 35−44 лет (25%). У молодежи до 24 — лишь 4%.

Затруднились 13%. Чаще — мужчины (17%) и 55+ (18%). Меньше всего неопределившихся — в группах до 24 лет (7%) и 25−34 (5%).

Вывод

Реклама перестала быть универсальным инструментом. Молодежь ждет коротких, живых форматов и доверяет блогерам, а старшее поколение по-прежнему воспринимает традиционные каналы. Независимо от возраста и пола аудитория хочет видеть правду: реальные отзывы, демонстрацию результатов и ситуации, в которых они узнают себя. Гипертрофированный креатив или участие звезд больше не гарантируют эффективности — современному потребителю важны польза, релевантность и честность.