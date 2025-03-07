Feedback провел исследование: какое значение имеет 8 Марта для россиян

Исследовательский центр Feedback провел социологический опрос о том, какие смыслы вкладывают россияне в Международный женский день. Результаты показывают, что 8 марта остается мощным триггером потребительской активности: россияне не только отмечают праздник, но и формируют новые привычки в покупках и медиапотреблении. Подробностями центр поделился с Sostav.

Уместные подарки

74% россиян признаются, что всегда стараются создать праздничную атмосферу в Международный женский день, проявляя внимание и заботу к близким. 61% отмечает 8 Марта в кругу семьи, 52% проводит время за просмотром тематических фильмов и сериалов.

Респондентам также предложили поделиться мнением об уместности подарков. Только 3% опрошенных считает, что одаривать в этот день не обязательно, а 60% подтверждают, что готовят и вручают презенты женщинам. Абсолютным лидером среди наиболее популярных и уместных подарков стали цветы (84%), больше половины россиян (57%) даже думают, что 8 марта — коммерческий праздник, существующий для продажи цветов и подарков. По мнению участников опроса, на втором месте по уместности и популярности оказались подарочные сертификаты (57%), третье заняли сладости (52%). Ювелирные украшения и совместно проведенное время выбирают в 49 и 48% случаев, 44% голосов набрали косметические средства. Деньги и туристические путевки стали более редким выбором — 27% и 24% соответственно. Книги и гаджеты выбирают еще реже — те и другие получили по 18% голосов, а бытовая техника (17%) оказалась вовсе самым непопулярным вариантом.

Праздничное медиапотребление

В Международный женский день россияне чаще всего поздравляют друг друга в интернете (соцсети и мессенджеры): 74% отправляют праздничные картинки, 52% — текстовые сообщения, 31% — видео. Реже используются голосовые сообщения (17%) и репосты поздравлений (10%).

Что касается содержания, 48% участников опроса замечают, что медиаконтент, связанный с 8 Марта, чаще подчеркивает стереотипы о женственности и заботливости. Юмористический контент и мемы собирают лишь 14% аудитории, а феминистская повестка практически не востребована. В исследовании удалось отследить рост интереса к материалам о достижениях женщин (+18%), интерактивным форматам — челленджам и конкурсам (+12%), к рекламе скидок и акций (+10%).

Михаил Штырев, руководитель департамента социологии аналитического центра Feedback: Потребительские привычки меняются: россияне все реже ищут информацию о 8 Марта в традиционных СМИ и наружной рекламе, отдавая предпочтение соцсетям. 45% выбирают «ВКонтакте» и Telegram как главные источники праздничного контента, тогда как телевидение и онлайн-СМИ теряют аудиторию. Это подтверждает тренд на цифровизацию медиапотребления и рост влияния платформ с персонализированным контентом.

42% россиян следят за ТВ-анонсами, в два раза меньше людей пользуются информацией из интернет-СМИ (20%) и городских билбордов (19%). Самыми непопулярными источниками назвали Likee, Twitch и телефонные обзвоны — за каждый из ресурсов проголосовало по 1% россиян.

Исследование проводилось аналитическим центром Feedback в декабре 2024 года. Выборка: 2 020 человек, география: вся Россия, возраст респондентов: от 14 до 64 лет. Методология: онлайн-анкетирование, фокус-группа.