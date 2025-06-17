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17.06.2025 в 12:10

Какие промты задать ChatGPT, чтобы создать айдентику

Для чего можно использовать искусственный интеллект и как это упрощает работу

Психолог, консультант и коллега. ChatGPT быстро собирает информацию, придумывает идеи и помогает довести работу до идеала. Дизайнеры SUR agency используют нейросеть, чтобы упростить работу и выполнять задачи быстрее. Как создать айдентику, какие запросы задавать нейросети, чтобы использовать ее возможности по максимуму команда агентства рассказала Sostav.

Найти первые ассоциации

При знакомстве с брендом в голову сразу приходят очевидные образы первого порядка. Они логичны, но слишком просты и заезжены. Например, при слове «автосервис» мы сразу думаем про колесо, мотор, гаечный ключ и шестеренку. Эти образы подходят для иконок, так как максимально просто передают суть, но для айдентики нужны более интересные идеи.

Раньше приходилось придумывать первые ассоциации, выписывать на бумажку, а потом ее выкидывать — так в голове освобождалось место для новых идей. Теперь это можно делегировать ChatGPT.

Сначала опишите суть проекта — сделайте это своими словами, чтобы глубже вникнуть в задачу. Затем попросите ChatGPT предложить список визуальных образов с ключевыми смыслами бренда. Запрос может выглядеть так: «Мне нужно придумать минималистичный дизайн и айдентику для проекта N. Для дизайна нужен образ, который четко и лаконично будет отражать суть проекта. Придумай мне 10 вариантов для старта».

Далее на скриншотах показан диалог с ChatGPT и примеры запросов для вымышленного проекта — Nova L Systems. Компания занимается монтажом и поставкой оборудования для пищевого производства и фармацевтики. В конце статьи вы увидите результат.

Запрос на визуальные ассоциации

Первая подборка почти всегда мимо. Зато она показывает то, что упускаешь из виду, и помогает уточнить запрос. После этого можно экспериментировать с формулировками, уточнять направления и постепенно собирать более интересные находки.

Проанализировать конкурентов и рынок

Раньше приходилось вручную искать информацию о рынке: находить конкурентов, смотреть их соцсети и айдентику. Сейчас достаточно одного запроса ChatGPT, и он разложит все по полочкам: визуальные коды каждой компании, смыслы, которые они транслируют, и характеристики, которые помогут выделиться. Это экономит время на исследование и дает понимание, в каком направлении двигаться.

ChatGPT рассказывает о конкурентах с точки зрения визуального стиля, цвета и смыслов

Узнать целевую аудиторию

Важно не только придумать запоминающуюся айдентику, но и создать визуальный язык, который откликается целевой аудитории. Опишите ChatGPT портрет клиента и попросите предложить образы, цвета и стили, которые будут резонировать с аудиторией. Это поможет создавать целостное впечатление о бренде.

Анализ целевой аудитории от ChatGPT: детально и емко

Проработать финально

Когда основные идеи определены, дизайнеры работают над деталями самостоятельно. Визуальные образы для проекта, которые в начале статьи взяты за пример, показаны на изображении ниже.

Визуальные образы, которые получились по итогу работы

В конце работы ChatGPT поможет уточнить нюансы или предложить дополнительные варианты оформления, если возникнут сомнения.

Анализ визуальных образов от ChatGPT: что хорошо, а что можно усилить

Михаил Полеванов, дизайнер SUR Agency:

ChatGPT не заменяет креативный процесс, но значительно ускоряет его. Он помогает фиксировать идеи, исследовать новые направления, анализировать рынок и конкурентов, развивать визуальный язык и формировать голос бренда. Такой инструмент помогает глубже погрузиться в проект и делать айдентику интереснее и выразительнее.

SUR agency ChatGPT
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