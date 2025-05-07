«Пятница!» и OZON подняли зрителей с диванов

Для продвижения второго сезона «Выживалити» телеканал «Пятница!» совместно с OZON провели фиджитал-квест в семи российских городах. В нем приняли участие 50 тыс. человек. Результатами сотрудничества команда проекта поделилась с Sostav.
Идея
Впервые «Пятница!» провела фиджитал-квест «Выживалити» весной 2024 года, перед премьерой первого сезона шоу. Квесты прошли в пяти российских городах, а призовой фонд составил 500 тыс. руб. В этом году «Пятница!» объединилась с OZON, расширила географию игры до семи городов и увеличила призовой фонд. Лицом фиджитал-квеста, как и в прошлом году, стал блогер-выживальщик Фрост.
Механика
Квесты «Выживалити» прошли в Новосибирске, Казани, Омске, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Жителям городов нужно было найти спрятанный в городе грузовик OZON с денежным ящиком «Выживалити» и забрать выигрыш. Координаты нахождения грузовика можно было узнать в игровом чат-боте в Telegram.
Чтобы начать игру в чат-боте, пользователи должны были ввести слово, которое Фрост объявил в эфире «Пятницы!» во время специальных включений. После этого участники получали первую координату — широту. Но чтобы узнать вторую координату — долготу, игрокам предстояло выполнить несколько заданий на сайте Ozon. Справившись с ними, они получали недостающую часть карты и определяли конечную точку маршрута.
Первым трем участникам, добравшимся до места встречи, предлагалось пройти офлайн-испытание — сбор пазла. Тот, кто собирал пазл быстрее, забирал выигрыш. Игру проводили местные блогеры, например в Новосибирске со зрителями сыграла Татьяна Минжуренко — мастер спорта по регби, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и участница первого сезона «Выживалити».
Результаты
За неделю проведения квеста:
- в игре в чат-боте приняли участие 50 тыс. пользователей;
- одна тыс. зрителей отправились на поиски локаций после получения координат;
- семь человек получили главный приз, 14 участников получили сертификаты на Ozon, а 161 участник — сертификаты. Эта акция стала примером взаимодействия телевидения и e-commerce, объединяя онлайн-активность с реальными действиями в физическом мире;
- охват анонсов фиджитал-квестов в эфире «Пятницы!» составил 6 млн уникальных телезрителей;
- охват анонсов в диджитал: 15 млн на ресурсах Ozon, 2 млн в соцсетях;
- доля премьерного выпуска «Выживалити» на 38% превысила среднюю долю канала в этот день, его посмотрело 4,3 млн телезрителей.
Алена Хаир, руководитель диджитал-спецпроектов «Пятницы!»:
Квест «Выживалити» стал примером успешной интеграции диджитал-технологий, эфирного вещания, e-commerce и офлайн-активностей. Нам удалось вовлечь более 50 тыс. участников всего за одну неделю. Каждый этап квеста был продуман таким образом, чтобы зрители ощущали себя частью большого и захватывающего процесса. Особенно приятно было встретиться со зрителями лично в городах, узнать их, и дать им возможность еще лучше узнать нас. Классно, что такие проекты решают ключевые задачи маркетинга, а еще, что очень важно для нас, дарят ценность, впечатления и драйв нашим зрителям.
Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon:
В феврале мы с «Пятницей!» запустили квест для наших клиентов к премьере нового сезона шоу «Выживалити». Благодаря необычной задумке проект вызвал азарт у наших клиентов — мы спрятали грузовики с призами в 7 городах России, а участники искали их местонахождение с помощью подсказок в эфире шоу, приложении Ozon и соцсетях. Чтобы как можно больше людей узнали о квесте и смогли присоединиться к этому приключению, мы задействовали все возможные каналы продвижения: таргетированную рекламу, пуши и яркие баннеры. Мы оцениваем коллаборацию как очень удачную — всего кампания охватила более 15 млн пользователей. В дальнейшем планируем продолжать сотрудничество с каналом «Пятница!» и запускать новые крутые проекты.
Состав творческой группы
«Пятница!» (телеканал)
Креативный директор: Артемий Гладченко
Продюсер: Манана Саградян
Диджитал-директор по контенту: Наталья Бацуева
Руководитель внеэфирных спецпроектов: Мария Бурьянова
Руководитель диджитал-спецпроектов: Алена Хаир
Продюсер: Светлана Смачная
Менеджер спецпроектов: Анастасия Демидова
Арт-директор: Лера Шимчук
Дизайнеры: Григорий Терно, Вера Акимова, Ульяна Комарова
SMM-менеджеры: Дарья Клюшкина, Анна-Мария Мукерия
Модератор: Петрова Кристина
Директор по работе с партнерами: Ольга Прудникова
Ozon (клиент)
Директор по маркетингу и монетизации: Олег Дорожок
Директор по операционному маркетингу: Стася Оборотова
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Кристина Балабанова
Руководитель креативного отдела: Павел Хохлов
Старший арт-директор: Анна Андрега
Ведущий копирайтер: Ирина Львова
Дизайнер: Марина Шиманова
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Софья Омолоева
«Инсайт Люди» (агентство)
Руководитель отдела сопровождения коммерческих проектов: Виктория Новицкая
Руководитель ивент направления: Ольга Гришечкина
Руководитель проекта: Василий Манюков
Менеджмент проекта: Маруся Иванова, Кристина Николаенко, Валерия Бахметьева