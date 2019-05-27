Как выглядит 7UP в глазах студентов-дизайнеров из Египта

Портал Packaging of the World опубликовал целую серию баночек 7UP, отрисованных студентами факультета искусства Хелуанского университета в Египте. Учащиеся, в отличие от брендинговых агентств, не ограничены ни брифом, ни сметой, ни маркетинговой концепцией, поэтому их работы — это в высшей степени творчество.

Дизайн: Рана Ашраф

Африканское декоративно-прикладное искусство находит свое выражение в скульптуре, живописи, керамике, аксессуарах, одежде и головных уборах. Жители страны придерживаются своего стиля и в фольклоре. Именно это (истинных африканцев и фольклор) призвана отразить эта упаковка.

Дизайн: Хемат Хешам Мостафа

Для создания дизайна для 7UP я вдохновлялся периодом 70-х в Египте. Мне нравится этот стиль, объемные прически, очки, брюки Charleston.

Египтяне в тот период были одержимы музыкой — это тоже отражено в упаковке.

Дизайн: Омния Хайри

В дизайне я объединила символику фараонов и стилистику Кубка африканских наций 2019 года. Чтобы сохранить преемственность бренда 7UP, я добавила линии и яркие цвета.

Дизайн: Reema

Африканец, африканка и традиционная африканская маска.

Дизайн: Сандра Магед Гобран

Дизайн основан на дизайне футбольных мячей всех последних сезонов в CAF. Это идеальное решение для поклонников спорта.

Дизайн: Рана Эссам Харун

Вдохновение пришло из священного месяца Рамадан. В дизайне банки — основные блюда месяца с простыми иллюстрациями, а также фонари различных форм.

Дизайн: Сильвана Шокры

Африканки с гончарными изделиями и слонами. Этнические текстуры на одежде и аксессуарах. Для более легкой идентификации бренда на упаковке изображены лимоны, а фон выполнен в цветовой гамме 7UP.

Интересно и то, что, поворачивая банку горизонтально, вы будете видеть непрерывное движение слонов и африканок друг за другом.

Дизайн: Ола Дафрави

Мой дизайн для 7UP может служить промокампанией CAF. В макетах дизайна: футбольный стадион по форме континента с флагами стран-участниц; африканский танцпол в стилистике турнира; истинная африканка с сережками в тему события.