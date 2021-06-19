Как выбрать музыку для онлайн-продвижения: версия Depositphotos

Любые действия по продвижению, которые не вызывают отклика у аудитории, можно считать бесполезными. Количество контента постоянно увеличивается, а концентрация внимания сокращается, поэтому маркетологи ищут новые способы эффективного вовлечения пользователей. Об особенностях интеграции звуковых эффектов в онлайн-продвижение Sostav рассказала команда международного фотобанка Depositphotos.

Одних изображений с текстом сегодня уже недостаточно для привлечения аудитории, которая хочет получать более интересный, уникальный опыт. Чтобы обеспечить его, многие бренды выбирают мультимедийный подход для продвижения, сочетая музыку и визуальный контент. Это заставляет пользователей подключать одновременно зрительное и слуховое восприятие, а их взаимодействие с брендом становится более необычным и запоминающимся.

Где бренды могут использовать музыку

Включая музыку в маркетинговую стратегию, вы получаете возможность подчеркнуть индивидуальность своего бренда, наладить более тесную, эмоциональную связь с аудиторией и повысить ее лояльность. Звук способен не только влиять на настроение, но и побуждать к определенным действиям, что делает его мощным инструментом продвижения.

Каналы коммуникации, в которые можно интегрировать аудиоконтент, делятся на две группы — офлайн и онлайн. К первому относятся СМИ (телевидение и радио). Мы можем встретить их в кафе, салоне красоты, фитнес-зале, аэропорту, такси и множестве других мест. Еще один способ применения музыки в офлайн-маркетинге — создание атмосферы в розничных магазинах.

Основные онлайн-каналы для использования звукового контента: соцсети, сайты, мобильные приложения и подкасты. У каждого своя специфика, поэтому они требуют разных аудиофайлов.

Как выбрать музыку для соцсетей

Необходимые аудиофайлы: короткие атмосферные треки, звуковые эффекты и вовлекающая музыка, которая позволит привлечь внимание пользователей.

Удачные примеры: Instagram-аккаунты Forever21, Nike, Sintezia, TikTok-аккаунты Gucci, Levi’s, Xiaomi Russia.

У каждой из популярных соцсетей есть свои форматы мультимедийного контента, а также технические требования к качеству и длительности файлов. Например, в Instagram продолжительность видео должна быть не больше минуты, если вы публикуете его в ленте, и не больше 15 секунд — если используете для сторис. Лимит для прямых эфиров — час. При выборе аудиотреков для создания видео важно учитывать эти ограничения.

Помните, что пользователи соцсетей имеют дело с огромным количеством контента, в том числе и брендового. Чтобы они обратили внимание именно на вас, старайтесь создавать короткие и понятные ролики, которые будут вовлекать с первых секунд.

Аудиоэффекты для YouTube

Необходимые аудиофайлы: заставка и фоновая музыка для титров, треки для основного видео, звуковые эффекты для вставок.

Удачные примеры: каналы PewDiePie, TED-Ed, Антон Птушкин, ADME.

Далеко не все используют YouTube для просмотра видео — для многих это фоновое музыкальное сопровождение, которое можно включать во время прогулки, тренировки или работы. Поэтому выбор аудиотреков для ваших роликов очень важен. Помимо качества, необходимо учитывать настроение и стиль: они должны соответствовать главному месседжу.

Система рекомендаций контента на YouTube устроена таким образом, что ваши видео показывают той аудитории, которую они с наибольшей вероятностью заинтересуют. Чтобы зрители не закрыли ролик сразу же после начала, старайтесь не использовать во вступлении резкие звуки.

Сайты и приложения

Необходимые аудиофайлы: UI-звуки для уведомлений и взаимодействий, фоновая музыка и звуки, которые задают настроение.

Удачные примеры: сайты Good Meat, Gucci Gift Giving, Норильск фильм, Австрия, Каникулы для двоих.

Еще несколько лет назад сайты с автовоспроизведением музыки были единственным примером применения аудиофайлов в продуктовом дизайне. Но с тех пор появились новые технические возможности, и сейчас мы видим множество цифровых продуктов, где музыка является важным элементом пользовательского опыта.

Аудиоэффекты делают интерфейсы более удобными для использования. Поэтому сегодня звуки взаимодействий и уведомлений — неотъемлемая часть большинства приложений и сайтов. Они позволяют понять, что команды пользователей принимаются, и создают положительное впечатление о продукте.

Подкасты

Необходимые аудиофайлы: фоновая музыка, заставка и концовка, звуки, имитирующие реакции аудитории (аплодисменты, плач, смех, свист) и звуковые эффекты из реальной жизни.

Удачные примеры: Floodlines, Dead Eyes, BeardyCast, В предыдущих сериях.

Если вы хотите создать вовлекающий подкаст, одними записями своего голоса и гостей не обойтись. Чтобы слушатели не теряли нить повествования и интерес к рассказу, необходима фоновая музыка, которая будет поддерживать общее настроение и вписываться в тему. Важный момент: она не должна быть слишком громкой и перетягивать на себя внимание.

Звуки, имитирующие реакции аудитории, и звуковые эффекты из реальной жизни позволят сделать рассказ более динамичным и поддержать сосредоточенность аудитории. Благодаря интересным заставкам и концовкам ваш подкаст будет легче запомнить, а перебивки помогут слушателям ориентироваться в нем.

В заключение

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли интегрировать аудиоконтент в свое продвижение, ответьте на вопрос: какие первые ассоциации возникают при мысли о McDonald’s? Почти наверняка сейчас у вас в голове прозвучала их фирменная мелодия со слоганом. Все потому, что музыка вызывает эмоции, а впечатления — лучший опыт, который можно предложить клиентам.

Какой маркетинговый канал выбрать для использования аудио, зависит от вашей аудитории и точек контакта с ней. Проанализируйте путь своего клиента: где он чаще всего взаимодействует с вашим брендом — в соцсетях, на сайте или, может, у вас есть собственный блог на YouTube или подкаст? Сделайте ставку на основной канал, чтобы с помощью музыки привлечь к нему еще больше пользователей.

И помните: необязательно тратить время и бюджет на создание музыки. Вы всегда можете выбрать трендовый аудиоконтент на стоковых платформах. Depositphotos предлагает более 500 тыс. музыкальных файлов и звуковых эффектов с удобным поиском по жанру, настроению и длительности, а также тематические коллекции с музыкой для соцсетей или подкастов.