Как увеличить продажи на маркетплейсе с помощью VK AdBlogger: кейс Levrana

Компания Levrana протестировала новую платформу для взаимодействия бизнеса и владельцев сообществ «ВКонтакте» VK AdBlogger и получила увеличение продаж на Wildberries на 20% при стоимости клика на рекламную публикацию менее 7 руб. Как удалось добиться таких результатов, Sostav рассказали в компании.

О рекламодателе

Компания Levrana с 2014 года занимается производством косметики, БАДов и бытовой нехимии. В качестве одного из основных каналов продаж своей продукции использует маркетплейс Wildberries. В поиске новых инструментов продвижения, решила протестировать платформу для взаимодействия бизнеса и владельцев сообществ «ВКонтакте» VK AdBlogger.

О платформе

VK AdBlogger позволяет компаниям продвигать свои товары и услуги путем размещения рекламы в сообществах «ВКонтакте», которые они сами выбирают на платформе с учетом своей целевой аудитории, целей продвижения и других факторов. Рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и напрямую договариваться о размещении рекламы, а авторы — назначать цены за услуги и управлять процессом. VK запустила VK AdBlogger в сентябре 2024 года.

Цель и KPI

Целью продвижения было увеличение продаж продукции Levrana на Wildberries. Эффективность оценивали по динамике продаж рекламируемых товаров на маркетплейсе, а также по показателю CPC (cost per click, стоимость клика на рекламную публикацию).

Механика и тактика продвижения

В качестве инструмента продвижения команда Levrana выбрала посевы в сообществах «ВКонтакте», которые запускала через платформу VK AdBlogger.

Рекламировали несколько товаров. На креативах сначала размещали видео из своих соцсетей. В качестве текстов тестировались разные варианты, начиная от коротких «кликбейтов», заканчивая большими постами с подробным разъяснением УТП продвигаемых товаров, чтобы понять, какие в связке с видео дают результат.

Рекламодателю было важно получить максимальные охваты за свой бюджет, поэтому было важно попасть в релевантную целевую аудиторию. Определяли ЦА по половозрастному признаку — женщины 35+. Для подбора сообществ использовались фильтры: в них задавались значения охвата, и затем сокращались по мере того, как набирались сообщества на необходимую сумму.

Результаты

На первом этапе посевы в сообществах «ВКонтакте» принесли компании доход, равный бюджету, который был потрачен на продвижение. Команда оценила этот результат как положительный, поскольку задачей было привлечение продаж продукции бренда, с которым аудитория еще не была близко знакома. Поэтому значение имел каждый заказ товара на Wildberries, поскольку он способствовал улучшению его позиций в каталоге маркетплейса.

После определения эффективных креативов удалось уменьшить показатель CPO (cost per order, стоимость заказа) и получить повышение продаж на 20%. CPC при этом оказался на уровне 6,5 руб.