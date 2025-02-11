Как увеличить качественный охват рекламной кампании премиальной недвижимости

Платформа рекламы в Telegram-каналах Nativity и агентство интернет-рекламы AdClients объединили усилия для продвижения проектов девелоперской компании .Sense в мессенджере. Команды поделились с Sostav о том, как удалось достичь максимального охвата целевой аудитории премиального сегмента через умное медиапланирование.

Цели и задачи

О клиенте: .Sense — девелоперская компания полного цикла, которая специализируется на реализации проектов в классах премиум и делюкс. В рамках данной рекламной кампании продвигались два жилых комплекса в центре Москвы — Logos и Phantom.

Цель — поиск новых точек роста через дополнительные каналы.



Задача — охватить целевую аудиторию на платформе Telegram, которая заинтересована в новостройках: бизнесменов, крупных чиновников и сегмент с доходом выше среднего.

Реклама в лучших Telegram-каналах

Для продвижения новостроек с премиальными апартаментами требуется особый подход. Основная задача — привлечь платежеспособную аудиторию, которая ограничена по количеству и требует тщательного выбора площадок размещения рекламы.



В рамках рекламной кампании решено обернуть рекламное объявление (промопосты) в более нативный формат, который визуально воспринимается как обычный пост от владельца канала. Такой вариант позволит выделить уникальное торговое предложение и актуальные акции в привлекательной и ненавязчивой форме.

Инструменты и методы продвижения

В рекламной кампании уже использовались:

«Яндекс Директ»: позволил охватить трафик с прямым интересом, а также расширить аудиторию за счет анализа интересов и сегментации пользователей для дальнейшей проработки.

Базы недвижимости: их использование соответствовало тематике проекта и позволяло точно нацеливаться на нужную аудиторию.

Геореклама, классифайды, программатики и медийная реклама: также использовались для расширения охвата и прогрева аудитории, что способствовало глубокому вовлечению потенциальных клиентов.

Чтобы охватить аудиторию платформы Telegram, в качестве основного канала изначально рассматривался Telegram Ads. Но после тестов было принято решение сосредоточиться на платформе Nativity, которая позволяет дотянуться до всех пользователей с Premium-подпиской и продемонстрировала лучшие показатели качества и промежуточные конверсии.

Настройки таргетинга на стороне Nativity

AdClients приняли решение запустить рекламную кампанию на платформе Nativity. Выбор был обоснован несколькими факторами:

Подбор релевантных каналов и запуск рекламной кампании . Поиск каналов в Nativity осуществляется с помощью нейросети Nativity Scan, которая анализирует контент Telegram-каналов. Для данного запроса был выбран таргетинг «покупатели люкс товаров», в котором есть целевая аудитория продвигаемых продуктов. Кампания была запущена в личном кабинете Nativity в соответствии с оптимальной ставкой CPV для данного таргетинга. Также был указан период кампании и бюджет. Платформа автоматически посчитала гарантированный охват.

. Поиск каналов в Nativity осуществляется с помощью нейросети Nativity Scan, которая анализирует контент Telegram-каналов. Для данного запроса был выбран таргетинг «покупатели люкс товаров», в котором есть целевая аудитория продвигаемых продуктов. Кампания была запущена в личном кабинете Nativity в соответствии с оптимальной ставкой CPV для данного таргетинга. Также был указан период кампании и бюджет. Платформа автоматически посчитала гарантированный охват. Корректировка настроек на основе первых результатов . На основе собранных данных за предыдущие кампании Logos и Phantom были выбраны наиболее результативные площадки для продвижения. В личном кабинете отслеживался трекинг ключевых показателей: просмотры (охват), переходы и CTR каждой площадки для оценки эффективности кампании.

. На основе собранных данных за предыдущие кампании Logos и Phantom были выбраны наиболее результативные площадки для продвижения. В личном кабинете отслеживался трекинг ключевых показателей: просмотры (охват), переходы и CTR каждой площадки для оценки эффективности кампании. Выявление наиболее эффективных сегментов аудитории. Nativity Scan просегментировала аудиторию на основе критериев: уровень дохода, предпочтения в области недвижимости. Были выявлены наиболее эффективные сегменты аудитории: бизнес, финансы, недвижимость.

Платформа автоматически рассчитала гарантированный охват в 209 368 пользователей.

Результаты кампании

По итогу размещения фактический охват составил 270 000 пользователей. Цифра продолжает расти, так как публикации не были удалены в большинстве каналов и добирают дополнительные показы. Трафик оценивался посредством «Яндекс Метрики». Для детального отслеживания трафика каждому каналу присваивалась индивидуальная UTM-метка. Это необходимо, чтобы оценить тех, кто перешел по объявлению. Показатели промежуточной конверсионности и качественных показателей — выше средних. Ниже представлена статистика по площадке относительно других рекламных размещений.

Елизавета Кирсанова, руководитель бренд направления .Sense: Результаты нашей совместной работы с агентством AdClients и платформой Nativity находятся на высоком уровне, что подтверждает эффективность выбранной стратегии. Благодаря нативному подходу к коммуникации нам удалось донести информацию о наших проектах до ядра нашей целевой аудитории. Агентство проявило профессионализм и креативный подход к решению задач, что сделало нашу рекламную кампанию успешной.

Выводы

Успех рекламной кампании зависел от точного выбора каналов и настройки таргетинга.

Адаптация материалов под каждую площадку помогла эффективно достучаться до целевой аудитории.

Nativity показал самую высокую вовлеченность среди всех рекламных каналов.

Анализ меток по каналам помог выбрать лучшие площадки для будущих кампаний.

Повторное использование самых результативных каналов усилит эффект новых кампаний.

Мария Бликова, специалист отдела интернет-маркетинга AdClients: В рамках размещения нам удалось задействовать еще один канал продвижения, показатели качества и промежуточной вовлеченности которого были уже в первый месяц работы кампании выше ожидаемых. Nativity оказался одним из лидирующих каналов по схожести привлекаемой аудитории с целевой аудиторией проекта. Нативность размещения способствовала положительному восприятию со стороны пользователей, а сам формат позволил подробно описать проект и его преимущества.