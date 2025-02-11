Как увеличить качественный охват рекламной кампании премиальной недвижимости

Платформа рекламы в Telegram-каналах Nativity и агентство интернет-рекламы AdClients объединили усилия для продвижения проектов девелоперской компании .Sense в мессенджере. Команды поделились с Sostav о том, как удалось достичь максимального охвата целевой аудитории премиального сегмента через умное медиапланирование.
Цели и задачи
О клиенте: .Sense — девелоперская компания полного цикла, которая специализируется на реализации проектов в классах премиум и делюкс. В рамках данной рекламной кампании продвигались два жилых комплекса в центре Москвы — Logos и Phantom.
Цель — поиск новых точек роста через дополнительные каналы.
Задача — охватить целевую аудиторию на платформе Telegram, которая заинтересована в новостройках: бизнесменов, крупных чиновников и сегмент с доходом выше среднего.
Реклама в лучших Telegram-каналах
Для продвижения новостроек с премиальными апартаментами требуется особый подход. Основная задача — привлечь платежеспособную аудиторию, которая ограничена по количеству и требует тщательного выбора площадок размещения рекламы.
В рамках рекламной кампании решено обернуть рекламное объявление (промопосты) в более нативный формат, который визуально воспринимается как обычный пост от владельца канала. Такой вариант позволит выделить уникальное торговое предложение и актуальные акции в привлекательной и ненавязчивой форме.
Инструменты и методы продвижения
В рекламной кампании уже использовались:
- «Яндекс Директ»: позволил охватить трафик с прямым интересом, а также расширить аудиторию за счет анализа интересов и сегментации пользователей для дальнейшей проработки.
- Базы недвижимости: их использование соответствовало тематике проекта и позволяло точно нацеливаться на нужную аудиторию.
- Геореклама, классифайды, программатики и медийная реклама: также использовались для расширения охвата и прогрева аудитории, что способствовало глубокому вовлечению потенциальных клиентов.
Чтобы охватить аудиторию платформы Telegram, в качестве основного канала изначально рассматривался Telegram Ads. Но после тестов было принято решение сосредоточиться на платформе Nativity, которая позволяет дотянуться до всех пользователей с Premium-подпиской и продемонстрировала лучшие показатели качества и промежуточные конверсии.
Настройки таргетинга на стороне Nativity
AdClients приняли решение запустить рекламную кампанию на платформе Nativity. Выбор был обоснован несколькими факторами:
- Подбор релевантных каналов и запуск рекламной кампании. Поиск каналов в Nativity осуществляется с помощью нейросети Nativity Scan, которая анализирует контент Telegram-каналов. Для данного запроса был выбран таргетинг «покупатели люкс товаров», в котором есть целевая аудитория продвигаемых продуктов. Кампания была запущена в личном кабинете Nativity в соответствии с оптимальной ставкой CPV для данного таргетинга. Также был указан период кампании и бюджет. Платформа автоматически посчитала гарантированный охват.
- Корректировка настроек на основе первых результатов. На основе собранных данных за предыдущие кампании Logos и Phantom были выбраны наиболее результативные площадки для продвижения. В личном кабинете отслеживался трекинг ключевых показателей: просмотры (охват), переходы и CTR каждой площадки для оценки эффективности кампании.
- Выявление наиболее эффективных сегментов аудитории. Nativity Scan просегментировала аудиторию на основе критериев: уровень дохода, предпочтения в области недвижимости. Были выявлены наиболее эффективные сегменты аудитории: бизнес, финансы, недвижимость.
Платформа автоматически рассчитала гарантированный охват в 209 368 пользователей.
Результаты кампании
По итогу размещения фактический охват составил 270 000 пользователей. Цифра продолжает расти, так как публикации не были удалены в большинстве каналов и добирают дополнительные показы. Трафик оценивался посредством «Яндекс Метрики». Для детального отслеживания трафика каждому каналу присваивалась индивидуальная UTM-метка. Это необходимо, чтобы оценить тех, кто перешел по объявлению. Показатели промежуточной конверсионности и качественных показателей — выше средних. Ниже представлена статистика по площадке относительно других рекламных размещений.
Елизавета Кирсанова, руководитель бренд направления .Sense:
Результаты нашей совместной работы с агентством AdClients и платформой Nativity находятся на высоком уровне, что подтверждает эффективность выбранной стратегии. Благодаря нативному подходу к коммуникации нам удалось донести информацию о наших проектах до ядра нашей целевой аудитории. Агентство проявило профессионализм и креативный подход к решению задач, что сделало нашу рекламную кампанию успешной.
Выводы
- Успех рекламной кампании зависел от точного выбора каналов и настройки таргетинга.
- Адаптация материалов под каждую площадку помогла эффективно достучаться до целевой аудитории.
- Nativity показал самую высокую вовлеченность среди всех рекламных каналов.
- Анализ меток по каналам помог выбрать лучшие площадки для будущих кампаний.
- Повторное использование самых результативных каналов усилит эффект новых кампаний.
Мария Бликова, специалист отдела интернет-маркетинга AdClients:
В рамках размещения нам удалось задействовать еще один канал продвижения, показатели качества и промежуточной вовлеченности которого были уже в первый месяц работы кампании выше ожидаемых. Nativity оказался одним из лидирующих каналов по схожести привлекаемой аудитории с целевой аудиторией проекта. Нативность размещения способствовала положительному восприятию со стороны пользователей, а сам формат позволил подробно описать проект и его преимущества.
Владимир Балашов, директор по продукту Nativity Tech:
Премиум-пользователи остаются главной целью для многих компаний, особенно в сегменте B2B. Дотянуться до них становится сложнее. Например, та же таргетированная реклама у них в «слепой зоне», они ее попросту не видят.
Один из способов получить доступ к этой аудитории — нативные промопосты в избранных Telegram-каналах. Такой формат не воспринимается как прямая реклама, повышает уровень доверия к бренду. А с помощью пилотных запусков можно оптимизировать стратегию и достичь максимальных результатов.