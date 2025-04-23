Как молодежь реагирует на рекламу: исследование от Insight Expert

Исследовательская компания Insight Expert представила результаты анализа медиапотребления молодежной аудитории и эффективности рекламных кампаний в университетах. Исследование основано на 54 замерах Brand Lift Study, проведенных в 2023−2025 годах. В выборку вошли кампании крупных брендов, включая Ozon, МТС, «билайн», «Яндекс», Avito, Gloria Jeans и других. Какие инсайты были получены по медиапотреблению молодежной аудитории, Insight Expert рассказали Sostav.

Компания Insight Expert проводит исследования здоровья бренда для широкого ряда компаний — лидеров своих категорий в продовольственном и непродовольственном сегментах рынка. Исследователи на протяжении длительной истории наблюдений отмечают закономерность — показатель Ad Recall (запоминаемость рекламы) у молодежной аудитории ниже, чем у более возрастных групп. На низкий показатель запоминаемости рекламы влияет более низкое телесмотрение по сравнению с другими ЦА — по данным исследователей, наблюдается консистентная разница в восприятии ТВ как источника информации у молодежи и старших возрастных групп.

При этом молодежь продолжает воспринимать интернет, а в частности социальные сети, как более важный для себя источник информации.

По данным Mediascope молодежь проводит в интернете на 12% больше времени, чем возрастная группа от 25 до 34 лет (Источник: Mediascope Cross Web, янв-мар 2025). Однако, это не оказывает влияния на рост запоминаемости рекламы. Возможно, это связано с тем, что молодежная аудитория в большей степени абстрагируется и закрывается от рекламы в интернете. У молодежи самый высокий процент установленных adblock'ов: 54% против 37% в среднем. Также в связи с блокировкой крупных площадок, в целом, наблюдается снижение значимости социальных сетей, как источника полезной информации для молодежи (падение началось в 2022 году).

Анализируя результаты исследований BLS 2023−2025 по рекламе в университетах, исследователи отмечают, что показатель заметности рекламы (Ad Recall) систематически значимо выше, чем в кампаниях с медиа-миксом без рекламы в вузах.

По целевым брендам из рекламных кампаний в университетах наблюдается статистически значимое превышение показателя AdRecall в тестовой группе более чем на 10 процентных пунктов.