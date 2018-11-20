Кейс: разработка айдентики «Шкаф-жираф» от Fabula Branding

Заказчик, который специализируется на производстве шкафов-купе — а этот сегмент рынка традиционно характеризуется высокой конкуренцией — пришёл к Fabula Branding с готовым харизматичным неймом «Шкаф-жираф». Им предстояло создать яркую айдентику, которая бы полностью раскрыла характер этого креативного названия.

Так появился весёлый бренд-персонаж — жираф, за основу образа которого была создана жёлтая строительная линейка. Жираф стал уникальным идентификатором бренда, он используется как графический элемент в логотипе и самостоятельно, в цветном и монохромном вариантах.

Созданный слоган «Шкаф-жираф такой один» рифмуется с номером телефона компании, что помогает потенциальным клиентам быстрее запомнить нужный контакт.

Лаконичность дизайна позволяет легко адаптировать его для разных носителей. Fabula Branding разработало решения для полиграфической продукции, сайта и наружной рекламы, а также брендировало корпоративную одежду и транспорт.

Помимо этого был создан логобук, который в дальнейшем позволит заказчику корректно использовать все элементы айдентики, чтобы не отступать от заданного стиля и повышать узнаваемость.