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Кейс: разработка айдентики «Шкаф-жираф» от Fabula Branding

20.11.2018 в 16:00

Как строительная линейка превратилась в бренд-персонажа

Заказчик, который специализируется на производстве шкафов-купе — а этот сегмент рынка традиционно характеризуется высокой конкуренцией — пришёл к Fabula Branding с готовым харизматичным неймом «Шкаф-жираф». Им предстояло создать яркую айдентику, которая бы полностью раскрыла характер этого креативного названия.

Так появился весёлый бренд-персонаж — жираф, за основу образа которого была создана жёлтая строительная линейка. Жираф стал уникальным идентификатором бренда, он используется как графический элемент в логотипе и самостоятельно, в цветном и монохромном вариантах.

Созданный слоган «Шкаф-жираф такой один» рифмуется с номером телефона компании, что помогает потенциальным клиентам быстрее запомнить нужный контакт.

Лаконичность дизайна позволяет легко адаптировать его для разных носителей. Fabula Branding разработало решения для полиграфической продукции, сайта и наружной рекламы, а также брендировало корпоративную одежду и транспорт.

Помимо этого был создан логобук, который в дальнейшем позволит заказчику корректно использовать все элементы айдентики, чтобы не отступать от заданного стиля и повышать узнаваемость.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding :

За счет позитивного и продуманного в каждой мелочи фирменного стиля команда «Шкафа-жирафа» приобрела свой четкий образ, который позволяет ей быть более интересной.

По итогу мы не только отстроили бренд от конкурентов, но и создали отвечающий инсайту целевой аудитории дружелюбный, душевный характер компании. Уверен, что потенциальные клиенты проникнутся настроением, и им будет еще проще принимать решение.

Очень рад, что нам удается делать бизнес заказчиков эффективнее, создавая атмосферные бренды, которые работают. И я хочу выразить клиенту благодарность от Fabula Branding за доверие и возможность перестройки важнейших процессов внутри компании.

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