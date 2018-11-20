Кейс: разработка айдентики «Шкаф-жираф» от Fabula Branding

Заказчик, который специализируется на производстве шкафов-купе — а этот сегмент рынка традиционно характеризуется высокой конкуренцией — пришёл к Fabula Branding с готовым харизматичным неймом «Шкаф-жираф». Им предстояло создать яркую айдентику, которая бы полностью раскрыла характер этого креативного названия.
Так появился весёлый бренд-персонаж — жираф, за основу образа которого была создана жёлтая строительная линейка. Жираф стал уникальным идентификатором бренда, он используется как графический элемент в логотипе и самостоятельно, в цветном и монохромном вариантах.
Созданный слоган «Шкаф-жираф такой один» рифмуется с номером телефона компании, что помогает потенциальным клиентам быстрее запомнить нужный контакт.
Лаконичность дизайна позволяет легко адаптировать его для разных носителей. Fabula Branding разработало решения для полиграфической продукции, сайта и наружной рекламы, а также брендировало корпоративную одежду и транспорт.
Помимо этого был создан логобук, который в дальнейшем позволит заказчику корректно использовать все элементы айдентики, чтобы не отступать от заданного стиля и повышать узнаваемость.
Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding :
За счет позитивного и продуманного в каждой мелочи фирменного стиля команда «Шкафа-жирафа» приобрела свой четкий образ, который позволяет ей быть более интересной.
По итогу мы не только отстроили бренд от конкурентов, но и создали отвечающий инсайту целевой аудитории дружелюбный, душевный характер компании. Уверен, что потенциальные клиенты проникнутся настроением, и им будет еще проще принимать решение.
Очень рад, что нам удается делать бизнес заказчиков эффективнее, создавая атмосферные бренды, которые работают. И я хочу выразить клиенту благодарность от Fabula Branding за доверие и возможность перестройки важнейших процессов внутри компании.