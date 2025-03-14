Штуки, которые делают кудри и убирают пыль: как россияне ищут товары по запросам с загадкой

В 2024 году россияне стали чаще искать товары в интернете не по их точным названиям, а по описанию функций. По данным аналитики «Яндекс Поиска», количество таких «загадочных» запросов достигло 1,5 млн. Пользователи пытаются найти нужные вещи, описывая их через действие: например, «штука, которая делает кудри» или «штука, которая стреляет мячами для собак». Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Чаще всего слово «штука» сочетается с пятью глаголами: она что-то «делает», «держит», «закрывает», «убирает» или «показывает». Лидируют по количеству запросы со словом «делает», связанные с инструментами для завивки волос — «штуками, которые делают кудри». Также в топ-5 словосочетаний попали «дырки в бумаге», «маски для лица», «значки» и «дубли в кино».

На втором месте — запросы о предметах, которые что-то «держат». Чаще всего пользователи пытались найти держатели для телефонов, чулок, штор, волос во время макияжа и даже галстуков. Третья строчка у запросов про «штуки, которые закрывают» — «ванны снизу», «батареи», «лица на морозе», «глаз перед сном» и «глаз у окулиста».

На четвертом месте «штуки, которые убирают…»: абсолютным фаворитом стал пипидастр — щетка для удаления пыли. Кроме того, россияне пытались вспомнить названия предметов, способных убрать волосы с лица, катышки, кутикулу и шерсть с одежды. Замыкают топ-5 поисков «штуки», которые показывают «видео на стене», «направление ветра», «скорость в машине», «пульс» и «дорогу в машине».