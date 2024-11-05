Как прошел день инвестора HeadHunter: 500 гостей, 12 тонн оборудования и 5000 AI-генераций

В октябре 2024-го года компания HeadHunter провела масштабное мероприятие «День инвестора», в рамках которого озвучили новые стратегии развития на ближайшие годы и возобновление торгов на Мосбирже.

«День инвестора» объединил более 500 инвесторов и представителей HR-tech-индустрии и продемонстрировал не только силу бренда, но и его готовность к новым вызовам и росту. Послание «ключ к успеху — это люди» пронизывало каждый аспект мероприятия, от деловой части до гастрономической программы.

Евгения Григорьева, директор по маркетингу и PR hh.ru: Я считаю, у нас сложились три ключевых фактора, которые позволили сделать не просто крутой ивент, а действительно интересное и знаковое событие, которое в итоге стало виральным. Нас завалили вопросами и предложениями поделиться опытом и рассказать, как мы сделали такое! Первое — это место и сама концепция позиционирования и визуала, второе — это контент, мы тщательно готовились всей командой, прорабатывали каждый слайд и определяли смыслы, которые хотим донести до нашей аудитории. И важно, что удалось выдержать баланс самопрезентации и возможности дать людям окунуться в приятную атмосферу нетворка: всего за 1,5 часа мы донесли то, что планировали, — емко, полезно и красиво. И третий самый важный фактор — команда. Люди, которые хотели сделать то, чем будут гордиться, сделать это именно в команде, и все получилось.

Навстречу вызовам: успеть за 60 дней

Организация ивента стала настоящим вызовом для команды. Вся подготовка началась за два с половиной месяца до дня Х, и за это время удалось справиться с рядом серьезных препятствий. Ключевым фактором успеха стала слаженность взаимодействия разных департаментов и подрядчиков, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне и точно в срок.

Сложно было найти ту самую идеальную площадку, которая отвечала бы концепции, и осень конечно горячий сезон, в Москве. «Найти место в столице на конец сентября — это уже челлендж, — дополняет Евгения Григорьева, — но нам повезло: площадка "Мосфильма" оказалась идеальным решением». Стиль и атмосфера нового пространства с большими окнами и открытой террасой полностью совпали с концепцией мероприятия. Гостей встречала «золотая осень», и многие могли наслаждаться не только деловой частью, но и окружающей природой, что добавило событию особый шарм.

Технологии, искусство и HR в одном флаконе

Главный ролик, который демонстрировался в течение всего мероприятия и сформировал уникальный key visual, стал результатом работы сразу пяти нейросетей. Маркетинг и Дизайн-команда hh шаг за шагом выстраивала новый образ компании, принимая решения буквально «здесь и сейчас», пока идет плановое обновление визуального стиля бренда, что стало настоящим вызовом.

«Для максимальной глубины ощущений и погружения в атмосферу новой экосистемы, решили использовать трехсоставной экран, на центральной части которого демонстрировалась презентация, а на периферии возникали сопровождающие образы и элементы, усиливая ключевой смысл мероприятия в новом key visual. Органично подобранное музыкальное решение позволило расставить необходимые акценты и придать событию динамики», — рассказывает Михаил Пономаренко, дизайн-директор студии hh.ru.

Мероприятие стало не только платформой для обсуждения новых трендов в HR-tech, но и пространством, где технологии и искусство слились воедино. Одной из ключевых «фишек» события стало мультимедийное шоу неоклассического пианиста, который написал ряд произведений специально для вечерней программы. Выступление сопровождало технологическое решение по генеративной графике, созданной с помощью нейросетей. Визуальные элементы реагировали на музыку в реальном времени, создавая живое воплощение мелодии и погружая гостей в захватывающую аудиовизуальную вселенную.

Шоу сопровождалось трекингом движения, где камеры снимали артиста и передавали изображение на сервер. Затем силуэт музыканта интегрировался в генеративную графику на экране, что обеспечило эффект полного погружения в визуально-музыкальную симфонию. «Это было что-то невероятное. Гости были очарованы каждым моментом шоу, — комментирует Михаил Пономаренко. — Это тот случай, когда технологии становятся настоящим искусством».

Атмосфера в деталях

Одной из центральных идей мероприятия стала концепция «человекоцентричности». Она находила отражение во всех элементах события, от деловой программы до гастрономии. Например, на площадке была установлена фотозона в виде светового круга, символизирующего значимость каждого человека. Этот элемент не только привлек внимание гостей, но и стал мощным визуальным посланием о том, что в основе всего стоят люди.

Еще одной яркой деталью стало оригинальное оформление баров и создание специальной коктейльной карты. Для гостей был разработан коктейль Networking Bellini by Setka, который отражал концепцию социальной сети для ИТ-специалистов, запущенной HeadHunter. Помимо этого, каждый напиток на баре имел уникальные названия и описания, отражающие инвестиционные темы. Например, коктейль Mint Hugo описывался как «легкий и удачный выход на рынок», а Peanut Old-Fashioned подчеркивал, что «как хорошему бурбону, инвестициям нужно время, чтобы раскрыться». Эти мелочи добавляли мероприятию особой изысканности.

Гастрономическая часть была не менее впечатляющей. За нее отвечал бренд-шеф Дмитрий Париков, который провел иммерсивное шоу-дегустацию для гостей. На мероприятие была привезена свежая рыба из Марокко, и гости могли наблюдать за тем, как шеф и его команда в режиме реального времени готовили севиче и крудо. Это был уникальный опыт для всех присутствующих, который добавил вечеру кулинарной магии.

Внимание к деталям и забота о каждом гостей пронизывали каждый аспект мероприятия. Накануне прогноз погоды обещал проливные дожди, и поэтому для всех гостей заранее заказали качественные зонты с фирменным брендированием и надписью «Дайте мне расскрыться», которые стали приятным подарком и дополнили общую смысловую концепцию ивента.

Мультимедиа и цифры: мощные визуальные решения и их роль

Для оформления использовали 322 квадратных метра диодных панелей, что в сумме давало эффект погружения в пространство будущего. Центральным элементом стала сцена с четырьмя экранами и уникальной застройкой. Световые решения позволяли изменять настроение и акценты каждого выступления, придавая спикерам индивидуальность и поддерживая уникальный тон выступления.

Цифры говорят сами за себя:

12 тонн технического оборудования было использовано для создания всех мультимедийных решений.

322 м² диодных экранов, что по площади сопоставимо с шестью этажами здания.

18 часов студийной подготовки для создания шоу и 10 часов репетиций с командой.

Более 5 000 нейросетевых генераций разработали для сопровождающего контента.

200 человек персонала.

77 публикаций и 6,2 млн охват в СМИ.

440 публикаций и 5 млн охват в социальных сетях.

800 000 зрителей онлайн-трансляции.

Над каждым элементом шоу, от технической подготовки до художественной реализации, работали десятки специалистов, что позволило органично совместить деловую программу и развлекательную часть и сделать событие запоминающимся и полезным для рынка.

Мероприятие стало значимой вехой для компании HeadHunter. Помимо презентации стратегии устойчивого развития и обсуждения актуальных тенденций HR-tech, «День инвестора» стал платформой для возобновления отношений с инвесторами после перерыва в торгах акциями. Возвращение на Московскую биржу ознаменовалось стабильным ростом котировок, что подчеркивает высокий интерес и уверенность рынка в будущем компании.

«День инвестора» HeadHunter стал не просто корпоративным событием, а показал пример, как инновации, внимание к деталям и сильная команда могут создать нечто большее — настоящий импульс для бизнеса и новый уровень доверия со стороны инвесторов.

Команда проекта



hh.ru

Директор по маркетингу: Григорьева Евгения

Руководитель ивент-направления и клиентских коммуникаций: Родионова Ольга

Ивент-менеджер: Белкина Алина

Ивент-менеджер: Мягкова Марина

Младший ивент-менеджер: Миняйленко Виктория

Ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью: Конькова Светлана

Руководитель регионального ивент-направления: Шилова Елена



Event-агентство «Те самые»



Co-founder, управляющий директор агентства: Анна Левицкая

Co-founder, коммерческий директор агентства: Денис Бобылёв

Руководитель проекта: Петр Краснов

Режиссер: Никита Прядко

Технический директор: Павел Долгий