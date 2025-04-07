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07.04.2025 в 16:10

Гайд от Rocket10: как продвигать мобильные приложения в сфере e-grocery

Агентство мобильного маркетинга Rocket10 представило гайд, посвященный продвижению мобильных приложений в сфере e-grocery

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РОКЕТ ГРУПП ООО | www.rocket10.com
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Материал будет полезен маркетологам, работающим с мобильными приложениями, диджитал-специалистам и другим представителям сегмента e-commerce. В нем собраны актуальные данные о рынке, тенденции потребительского поведения, лучшие рекламные стратегии и аналитические данные, которые помогут маркетологам оптимизировать свои кампании.

Елизавета Лопатина, Digital Strategy Manager Rocket10 :

Анализ рынка и актуальных маркетинговых инструментов — важный этап при построении эффективной стратегии закупки. Это позволяет нам своевременно корректировать подходы и находить новые возможности для роста бизнеса клиента.

Ключевые темы гайда:

  • Динамика рынка: как меняется количество онлайн-покупок и средний чек, что способствует росту заказов в регионах и какие ключевые тренды можно выделить в сегменте e-grocery.
  • Факторы, влияющие на принятие решений: что мотивирует пользователей выбирать онлайн-доставку.
  • Конкурентный ландшафт: основные игроки рынка и динамика установок приложений за 2024 год.
  • Данные Rocket10: распределение бюджетов по каналам, средний CAC, лучшие креативные подходы.
  • Рабочие креативные форматы: что приносит наибольшую конверсию в мобильном маркетинге.
  • Вызовы и решения: сложности, с которыми сталкиваются маркетологи при продвижении в сегменте e-grocery, и эффективные инструменты для их преодоления.
  • Прогноз на 2025 год: ключевые инсайты и рекомендации с учетом динамики рынка.

Антон Белов, Team Lead Business Development Manager Rocket10:

В 2024 году российский рынок e-grocery достиг 788 млн заказов, а мобильные приложения в этой сфере с каждым годом становятся все более популярными. Это подчеркивает ключевую роль мобильного маркетинга в развитии сервисов доставки продуктов. В нашем гайде — проверенные инструменты, реальные кейсы и четкие рекомендации, которые помогут оптимизировать инвестиции и масштабировать бизнес. Используйте эффективные стратегии — и ваши клиенты всегда будут в одном клике от покупки.

Узнайте, как масштабировать аудиторию, минимизировать издержки на привлечение и повысить коэффициент удержания пользователей.

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