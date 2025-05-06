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06.05.2025 в 11:00

Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи»

Факторы, влияющие на успех рекламной кампании

Deluxe-курорт «Лучи» в Анапе провел презентацию для инвесторов, девелоперов и СМИ. PR-агентство Be Tone Agency реализовало двухэтапную стратегию, сочетающую персонализированные приглашения для журналистов федеральных и региональных СМИ, 5 пресс-релизов и многое другое. Команда агентства рассказала Sostav, каких результатов удалось достичь.

Задачи

  • Презентовать проект одного из крупнейших курортов на Юге России ключевым аудиториям (инвесторам, девелоперам, СМИ).
  • Сформировать информационный повод, который привлечет внимание федеральных и региональных медиа.

Но как громко заявить о себе и не затеряться в общем информационном потоке?

Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи» Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи»

Реализация: от брифа до продакшена

Презентация курорта «Лучи» требовала не только ивента, но и стратегически выверенного подхода к работе с медиа и ключевыми аудиториями. Чтобы обеспечить максимальный охват, был сформирован пул из более 20 журналистов ведущих федеральных и региональных СМИ, включая деловые, туристические и строительные издания. Для каждого из них подготовили персонализированные приглашения с акцентом на уникальность проекта.

Параллельно были разработаны 5 пресс-релизов, каждый из которых раскрывал разные аспекты курорта «Лучи»:

  • Инвестиционный потенциал.
  • Инфраструктурные преимущества.
  • Экспертное мнение.

Эксклюзивные материалы и коммерческие интеграции

Чтобы усилить доверие к проекту, заранее были достигнуты договоренности о спецпубликациях в авторитетных изданиях. К каждому изданию необходим индивидуальный подход: информагентству — аналитический материал с комментариями экспертов, журналу о путешествиях — обзор будущего курорта для туристов, а отраслевому изданию — разбор инфраструктуры курорта.

Дополнительно задействовали Telegram-каналы с аудиторией инвесторов и девелоперов. Их читатели — именно те, кто принимает решения о покупке или инвестициях в недвижимость.

Элементом успеха стала двухэтапная работа с медиа. Помимо основной презентации были организованы отдельные пресс-брифинги: сначала в формате открытого Q&A с участниками мероприятия, а затем в более камерном формате после официальной части.

Это позволило:

  • Детально проработать все вопросы журналистов — от инвестиционной привлекательности до инфраструктурных особенностей.
  • Дать экспертные комментарии без временных ограничений основной программы.
  • Сформировать базу для развернутых публикаций — как новостных, так и аналитических.

Такой подход обеспечил максимальную глубину освещения проекта в СМИ.

Продакшн: деловой формат, отражающий масштаб проекта

Мероприятие объединило:

  • Выступления спикеров.
  • Зону нетворкинга для обсуждения сотрудничества.

Ольга Нарт, заместитель генерального директора курорта «Лучи»:

Нам важно было не просто рассказать о проекте, а создать ажиотаж. Результат превзошел ожидания: десятки публикаций, интерес со стороны инвесторов и туристов. Это старт, который задал тон всему продвижению.

Ксения Соломатина, генеральный директор PR-агентства BE TONE Agency:

Мы работаем с проектами, которые меняют правила игры — такими как «Лучи», устанавливающими новые стандарты в индустрии. Это не просто региональная история, а проект федерального масштаба с перспективой международного признания. Когда тебе поручают информационное продвижение объекта такого уровня — с инвестициями 50 млрд руб., собственной экосистемой и амбициями конкурировать с мировыми курортными центрами — это не просто PR-задача. Мы гордимся тем, что помогаем таким проектам не просто заявить о себе, а сразу занять позицию лидера, формируя доверие как у инвесторов, так и у конечных потребителей.

Выводы

Презентация Deluxe-курорта «Лучи» показала: даже в высококонкурентной нише можно создать информационный взрыв.

Факторы успеха:

  • Четкий медиаплан с акцентом на эксклюзивы.
  • Точечная работа с инфлюенс-каналами.
  • Доверительные отношения и качественное сотрудничество с клиентом.

Результат:

  • 17,9 млн охвата аудитории, доверие инвесторов и СМИ, интерес со стороны агентств недвижимости.
  • Более 70 публикаций в топовых деловых СМИ и 115 публикаций в социальных сетях.
Be Tone Agency
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