Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи»

Deluxe-курорт «Лучи» в Анапе провел презентацию для инвесторов, девелоперов и СМИ. PR-агентство Be Tone Agency реализовало двухэтапную стратегию, сочетающую персонализированные приглашения для журналистов федеральных и региональных СМИ, 5 пресс-релизов и многое другое. Команда агентства рассказала Sostav, каких результатов удалось достичь.
Задачи
- Презентовать проект одного из крупнейших курортов на Юге России ключевым аудиториям (инвесторам, девелоперам, СМИ).
- Сформировать информационный повод, который привлечет внимание федеральных и региональных медиа.
Но как громко заявить о себе и не затеряться в общем информационном потоке?
Реализация: от брифа до продакшена
Презентация курорта «Лучи» требовала не только ивента, но и стратегически выверенного подхода к работе с медиа и ключевыми аудиториями. Чтобы обеспечить максимальный охват, был сформирован пул из более 20 журналистов ведущих федеральных и региональных СМИ, включая деловые, туристические и строительные издания. Для каждого из них подготовили персонализированные приглашения с акцентом на уникальность проекта.
Параллельно были разработаны 5 пресс-релизов, каждый из которых раскрывал разные аспекты курорта «Лучи»:
- Инвестиционный потенциал.
- Инфраструктурные преимущества.
- Экспертное мнение.
Эксклюзивные материалы и коммерческие интеграции
Чтобы усилить доверие к проекту, заранее были достигнуты договоренности о спецпубликациях в авторитетных изданиях. К каждому изданию необходим индивидуальный подход: информагентству — аналитический материал с комментариями экспертов, журналу о путешествиях — обзор будущего курорта для туристов, а отраслевому изданию — разбор инфраструктуры курорта.
Дополнительно задействовали Telegram-каналы с аудиторией инвесторов и девелоперов. Их читатели — именно те, кто принимает решения о покупке или инвестициях в недвижимость.
Элементом успеха стала двухэтапная работа с медиа. Помимо основной презентации были организованы отдельные пресс-брифинги: сначала в формате открытого Q&A с участниками мероприятия, а затем в более камерном формате после официальной части.
Это позволило:
- Детально проработать все вопросы журналистов — от инвестиционной привлекательности до инфраструктурных особенностей.
- Дать экспертные комментарии без временных ограничений основной программы.
- Сформировать базу для развернутых публикаций — как новостных, так и аналитических.
Такой подход обеспечил максимальную глубину освещения проекта в СМИ.
Продакшн: деловой формат, отражающий масштаб проекта
Мероприятие объединило:
- Выступления спикеров.
- Зону нетворкинга для обсуждения сотрудничества.
Ольга Нарт, заместитель генерального директора курорта «Лучи»:
Нам важно было не просто рассказать о проекте, а создать ажиотаж. Результат превзошел ожидания: десятки публикаций, интерес со стороны инвесторов и туристов. Это старт, который задал тон всему продвижению.
Ксения Соломатина, генеральный директор PR-агентства BE TONE Agency:
Мы работаем с проектами, которые меняют правила игры — такими как «Лучи», устанавливающими новые стандарты в индустрии. Это не просто региональная история, а проект федерального масштаба с перспективой международного признания. Когда тебе поручают информационное продвижение объекта такого уровня — с инвестициями 50 млрд руб., собственной экосистемой и амбициями конкурировать с мировыми курортными центрами — это не просто PR-задача. Мы гордимся тем, что помогаем таким проектам не просто заявить о себе, а сразу занять позицию лидера, формируя доверие как у инвесторов, так и у конечных потребителей.
Выводы
Презентация Deluxe-курорта «Лучи» показала: даже в высококонкурентной нише можно создать информационный взрыв.
Факторы успеха:
- Четкий медиаплан с акцентом на эксклюзивы.
- Точечная работа с инфлюенс-каналами.
- Доверительные отношения и качественное сотрудничество с клиентом.
Результат:
- 17,9 млн охвата аудитории, доверие инвесторов и СМИ, интерес со стороны агентств недвижимости.
- Более 70 публикаций в топовых деловых СМИ и 115 публикаций в социальных сетях.