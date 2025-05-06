Как продать Deluxe-проект через ивент: кейс курорта «Лучи»

Deluxe-курорт «Лучи» в Анапе провел презентацию для инвесторов, девелоперов и СМИ. PR-агентство Be Tone Agency реализовало двухэтапную стратегию, сочетающую персонализированные приглашения для журналистов федеральных и региональных СМИ, 5 пресс-релизов и многое другое. Команда агентства рассказала Sostav, каких результатов удалось достичь.

Задачи

Презентовать проект одного из крупнейших курортов на Юге России ключевым аудиториям (инвесторам, девелоперам, СМИ).

Сформировать информационный повод, который привлечет внимание федеральных и региональных медиа.

Но как громко заявить о себе и не затеряться в общем информационном потоке?

Реализация: от брифа до продакшена

Презентация курорта «Лучи» требовала не только ивента, но и стратегически выверенного подхода к работе с медиа и ключевыми аудиториями. Чтобы обеспечить максимальный охват, был сформирован пул из более 20 журналистов ведущих федеральных и региональных СМИ, включая деловые, туристические и строительные издания. Для каждого из них подготовили персонализированные приглашения с акцентом на уникальность проекта.

Параллельно были разработаны 5 пресс-релизов, каждый из которых раскрывал разные аспекты курорта «Лучи»:

Инвестиционный потенциал.

Инфраструктурные преимущества.

Экспертное мнение.

Эксклюзивные материалы и коммерческие интеграции

Чтобы усилить доверие к проекту, заранее были достигнуты договоренности о спецпубликациях в авторитетных изданиях. К каждому изданию необходим индивидуальный подход: информагентству — аналитический материал с комментариями экспертов, журналу о путешествиях — обзор будущего курорта для туристов, а отраслевому изданию — разбор инфраструктуры курорта.

Дополнительно задействовали Telegram-каналы с аудиторией инвесторов и девелоперов. Их читатели — именно те, кто принимает решения о покупке или инвестициях в недвижимость.

Элементом успеха стала двухэтапная работа с медиа. Помимо основной презентации были организованы отдельные пресс-брифинги: сначала в формате открытого Q&A с участниками мероприятия, а затем в более камерном формате после официальной части.

Это позволило:

Детально проработать все вопросы журналистов — от инвестиционной привлекательности до инфраструктурных особенностей.

Дать экспертные комментарии без временных ограничений основной программы.

Сформировать базу для развернутых публикаций — как новостных, так и аналитических.

Такой подход обеспечил максимальную глубину освещения проекта в СМИ.

Продакшн: деловой формат, отражающий масштаб проекта

Мероприятие объединило:

Выступления спикеров.

Зону нетворкинга для обсуждения сотрудничества.

Ольга Нарт, заместитель генерального директора курорта «Лучи»: Нам важно было не просто рассказать о проекте, а создать ажиотаж. Результат превзошел ожидания: десятки публикаций, интерес со стороны инвесторов и туристов. Это старт, который задал тон всему продвижению.

Ксения Соломатина, генеральный директор PR-агентства BE TONE Agency: Мы работаем с проектами, которые меняют правила игры — такими как «Лучи», устанавливающими новые стандарты в индустрии. Это не просто региональная история, а проект федерального масштаба с перспективой международного признания. Когда тебе поручают информационное продвижение объекта такого уровня — с инвестициями 50 млрд руб., собственной экосистемой и амбициями конкурировать с мировыми курортными центрами — это не просто PR-задача. Мы гордимся тем, что помогаем таким проектам не просто заявить о себе, а сразу занять позицию лидера, формируя доверие как у инвесторов, так и у конечных потребителей.

Выводы

Презентация Deluxe-курорта «Лучи» показала: даже в высококонкурентной нише можно создать информационный взрыв.

Факторы успеха:

Четкий медиаплан с акцентом на эксклюзивы.

Точечная работа с инфлюенс-каналами.

Доверительные отношения и качественное сотрудничество с клиентом.

Результат: