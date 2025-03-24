Как повысить транзакционную активность клиентов в банковской сфере по CPA-модели

Для CPA-маркетологов, работающих с банковскими продуктами, ключевой задачей является не только достижение конверсии, но и максимизация жизненной ценности клиента (LTV). Низкая транзакционная активность привлеченной аудитории — распространенная проблема, снижающая рентабельность CPA-модели. В статье анализируются причины «одноразовых» покупок и предлагаются решения для их трансформации в долгосрочную клиентскую базу. Своим экспертным мнением поделился с Sostav Кирилл Сорокин, руководитель блогерского направления платформы Rafinad (входит в Kokoc Group ).

Почему клиенты не совершают повторные транзакции?

Клиенты пришли только за «стартовым» бонусом. Приветственные кешбэки на первый месяц или бесплатное обслуживание карты привлекают тех, кто открывает счет ради разовой выгоды. После получения бонуса часть таких клиентов перестают использовать карту для платежей или переводов.

Недостаточно стимулов для повторных транзакций. Если клиент не видит преимуществ в постоянном пользовании картой (например, кешбэк ниже, чем у конкурентов), он переключается на другие банки или разовые услуги.

Непонятный пользовательский путь после первой покупки. Если клиент не знает, что делать дальше, он просто забудет о вашем бренде.

После открытия дебетового счета клиент не получает персонализированных предложений по кредитке, вкладу или инвестициям. Без четкого пути он не узнает о других возможностях банка.

Как увеличить транзакционную активность?

Чтобы привлеченные клиенты оставались активными, нужно простраивать путь после первой транзакции и вовлекать их в повторное использование продукта.

1. RevShare-модель с блогерами: от разовой интеграции к партнерству.

RevShare в банковской сфере — это сотрудничество с блогерами, которые получают процент от дохода с клиентов, совершающих повторные операции (платежи, переводы, использование кредиток).

Что можно продвигать через амбассадоров:

Эксклюзивы для постоянных клиентов: повышенный кешбэк за три и более операций в месяц, доступ к премиальным услугам.

Кейсы использования: видеоформаты вроде «Как я коплю на отпуск через сберегательный счет» или «Почему я перевел все платежи в мобильный банк».

Безопасность и удобство: демонстрация защиты транзакций, быстрых переводов между счетами, напоминаний о платежах.

Кирилл Сорокин, руководитель блогерского направления платформы Rafinad: Когда блогер показывает, как оптимизирует бюджет через приложение банка, это вызывает доверие. Подписчики начинают копировать его действия — переводят зарплату на карту, подключают автоплатежи.

Почему это работает?

Демонстрируя личное использование и реальные примеры, блогер создает эмоциональную привязанность к продукту. Подписчики видят, что продукт действительно удобен и выгоден, что мотивирует их к повторным покупкам и повышает транзакционную активность.

2. Мотивация к повторным действиям.

Если клиент получает выгоду за активность, он с большей вероятностью совершит новую покупку.

Дополнительные бонусы: например, кешбэк за вторую покупку выше, чем за первую.

Программы лояльности: скидки, эксклюзивные предложения для постоянных клиентов.

Прогрессивные награды: чем больше покупок — тем выше выгода.

Пример: такси-сервис может предложить 20% скидку на третью поездку после двух первых.

3. Геймификация.

Игровые механики отлично стимулируют повторные покупки.

Статусы в приложении: «Новичок»; «Эксперт»; «VIP» с привилегиями (персональный менеджер, бесплатные переводы).

Миссии: «Оплати пять услуг через приложение — получи 500 баллов».

Интерактивные подборки: «В этом месяце вы сэкономили 3 тыс. руб. на кешбэке — сможете побить рекорд?».

4. Персонализированные офферы.

Клиенты чаще возвращаются, если им предлагают то, что их действительно интересует. Пример: клиент купил крем для лица — через месяц ему предлагают сыворотку из той же линейки.

Как это работает:

Email/push-рассылки с предложениями на основе первой покупки.

Специальные предложения в категориях, которые уже интересовали пользователя.

Динамический ретаргетинг с релевантными акциями.

5. Контент и вовлечение.

Если бренд продолжает взаимодействовать с клиентом, он остается в поле зрения.

Что использовать:

Образовательный контент: статьи, видео-инструкции, советы.

Пользовательский контент: отзывы, фото с продуктом.

Эксклюзивные материалы: ранний доступ к новинкам, секретные акции.

Продвижение через блогеров — это не только привлечение клиентов, но и удержание их с помощью продуманной стратегии. Мотивация к повторным покупкам, использование геймификации, персонализированные офферы и постоянное вовлечение через контент создают устойчивую связь с аудиторией и повышают лояльность к бренду.