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18+
11.06.2025 в 14:20

Длинные СМС: как изменение тарификации повлияло на эффективность рассылок

Большие сообщения для бизнеса

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ВЫМПЕЛКОМ ПАО | beeline.ru
erid:2W5zFJUR8Nt

С сентября 2024 года команда «билайн adtech», рекламного подразделения «билайн бизнес», изменила подход к тарификации СМС-рассылок на платформе «билайн.ПРОдвижение». Вместо привычных границ в 70 символов стали доступны более гибкие опции — до 268 символов. Это позволило бизнесу использовать канал эффективнее — без потери смысла ради экономии символов.

После нововведения количество СМС-кампаний длиной более 120 символов выросло на 32%. Такой формат оказался удобным для рекламодателей: больше пространства — больше возможностей донести суть предложения и соблюсти юридические требования.

Кроме того, рекламодатели стали чаще возвращаться к платформе после первой рассылки — повторные запуски выросли на 36%. Это означает, что пользователи видят ценность в новой системе и остаются довольны результатами.

Положительно изменение повлияло и на скорость запуска: за тот же период количество отправленных на доработку сообщений сократилось на 42%. Основная причина возврата — нехватка обязательной информации. Расширенный формат позволяет заранее включать все важное — от условий акции до контактных данных.

Зачем бизнесу длинные сообщения

  • Чтобы уточнить предложение. Чем яснее описание товара или услуги, тем выше шанс на отклик.
  • Чтобы вызывать доверие. В тексте можно указать все существенные условия, обратить внимание на важное и соблюсти законодательство.
  • Чтобы усилить мотивацию. Понятные выгоды и подчеркнутый призыв к действию повышают заинтересованность получателя.

По оценкам «билайн adtech», длина сообщения до 268 символов оптимальна для размещения всех указанных элементов сообщения.

СМС остаются одним из самых устойчивых каналов связи между бизнесом и клиентом. А когда у рекламодателя есть пространство для смысла — выигрывают и покупатели, и бизнес.

билайн adtech
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