Как это было: день контента и креатива Red Apple

15−17 ноября состоялось одно из самых ярких событий рекламной индустрии — большой Национальный рекламный форум. В рамках седьмого сезона форума прошла и масштабная образовательная программа фестиваля Red Apple, включившая в себя день контента и креатива, церемонию награждения победителей конкурса и закрытую вечеринку для обладателей наград, партнёров и жюри.

Гостями трёхдневного марафона Национального рекламного форума стали 5 тыс. участников. 16 ноября целый день был посвящён темам контента и креатива.



В семи залах кинотеатра «КАРО 11 Октябрь» 115 экспертов делились со зрителями экспертизой и последними новостями мирового рынка.

Наталия Иванова, директор департамента по стратегическому планированию ГК «Родная Речь»: Есть насмотренность, без которой в рекламе никуда, но для нашей профессии не менее важна ещё и «наслушенность». Мероприятие такого масштаба, как НРФ, — это уникальная возможность услышать другие точки зрения, что-то новое. Реклама за последние 30 лет вышла далеко за пределы классического формата. Новые технологии, новые инструменты, новые каналы. В одиночку во всём разобраться невозможно — важно обмениваться опытом, прокачивать свои знания, больше слушать, чтобы потом внедрять что-то новое в своей практике.

Основными блоками дня контента и креатива стали стали:

открытие и большая стратегическая сессия, посвящённая роли и задачам контента и креатива в современном мире — взгляды российского и зарубежного рынков;

более 20 тематических сессий про ИИ и новые технологии, креативные тренды и инсайты в бренд-стратегиях, дизайн и брендинг, event и аудио-контент, креативные стратегии и инструменты в медийной рекламе, выгорание сотрудников в рекламной индустрии;

четыре моно-выступления от иностранных спикеров из Аргентины, Армении, Сербии и Индии: Lulo Calio, Chief Creative Officer & Founding Partner / Togetherwith, Аргентина; Igor Miletic, Creative Director / MullenLowe & Friends, Сербия; Shreyas Sathe, Managing Director & Co-founder / Hybrid INSEA, Индия; Ani Amaryan, Graphic Designer / Doping Creative Agency, Армения.

Свой опыт участия в фестивале Red Apple иностранные гости оценивают как действительно полезный и превзошедший ожидания. Фестиваль создал бесценное пространство для профессионалов из разных сфер, где они могли встретиться, поделиться точками зрения и вести содержательный диалог о меняющемся ландшафте рекламной индустрии.

Lulo Calio, CCO, Chief Creative Officer, Partner / Togetherwith, Argentina, председатель жюри блока CREATIVE: Больше всего я рад возможности погрузиться в другой культурный контекст. Приехав из Буэнос-Айреса, знакомство с русской культурой и её рекламными подходами стали поучительными. Было увлекательно наблюдать, как местная отрасль решает проблемы с помощью уникальных стратегий и креатива. Одним из самых поразительных открытий для меня было осознание универсальности некоторых аспектов рекламы. Несмотря на культурные отличия от других стран, российская рекламная индустрия продемонстрировала впечатляющую способность генерировать глобальные идеи, сохраняя при этом чёткий, аутентичный голос. Приеду ли я снова? Абсолютно точно — да. Форум и фестиваль — не просто мероприятия. Это было путешествие открытий, в которое я с радостью отправился бы снова. Сочетание профессионального роста, культурного диалога и творческого подхода стало мощной комбинацией, которую я бы порекомендовал «попробовать» любому профессионалу в нашей области.

Завершением дневной программы и открытием вечерней стала торжественная церемония награждения в главном зале. Обладателям гран-при, золота и специальных призов были вручены награды на большой сцене. 13 золотых, 32 серебряных и 70 бронзовых наград, два гран-при, а также 15 специальных призов — такими цифрами завершается 33-ий сезон Red Apple. Со всеми кейсами-победителями можно ознакомиться на сайте.

Shreyas Sathe, Managing Director & Co-Founder / Hybrid, Germany, India, председатель жюри блока MEDIA: Организация была великолепна и тёплый приём, который я получил, будучи иностранцем, были великолепны. Я обнаружил, что российская реклама динамично развивается после ухода глобальных компаний. Приятно видеть, что бренды и агентства адаптируются и развиваются. Да, определённо, я хотел бы приехать снова.

После церемонии все главные участники Московского международного фестиваля рекламы Red Apple были приглашены на закрытую вечеринку.