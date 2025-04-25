Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин

В 2024 году Сахалинская область представила новый бренд — «Сахалин — маяк России». За год бренду удалось привлечь более 4 тыс. специалистов, увеличить туристический поток и собрать более 175 млн упоминаний в медиа. Кейс от АНО «Сахалин — остров возможностей», SKAM и КГ «Полилог» стал лучшим в номинации «Развитие и продвижение территорий» 28 сезона Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Подробнее о реализации проекта команды агентств рассказали редакции Sostav.

Светлана Удалова, директор АНО «Сахалин — остров возможностей»: Раньше Сахалинскую область воспринимали как отдаленный нефтегазовый регион. Нам нужно было сломать этот стереотип и показать, что Сахалин — это современная территория возможностей. Новый бренд стал ответом на этот вызов. Он символизирует не просто географическое положение, а роль региона как точки притяжения для амбициозных специалистов, инвесторов и туристов. За год мы доказали: здесь созданы все условия — от рабочих мест для высококвалифицированных кадров до качественной городской среды.

Но чтобы стать центром притяжения, нужен был узнаваемый образ. Так появились платформа бренда и визуальная система коммуникации Сахалинской области, созданные командой SKAM.

Алексей Маслов, SKAM: Логотипом Сахалинской области стала композиция, состоящая из уникального начертания слова «Сахалин» и знака в виде щита со стилизованной буквой «С» в контрформе и образом светящегося маяка.

Переосмыслив традиционные подходы к продвижению территорий, команда проекта разработала коммуникационную стратегию региона.

Елизавета Войтова, руководитель проекта КГ «Полилог»: Мы сознательно отказались от шаблонных решений, создав систему комплексных воздействий. Через экспертные интеграции, стратегические коллаборации с крупными брендами и ситуативные коммуникации в Telegram мы формировали не просто узнаваемость, а эмоциональную связь с каждой целевой группой.

Визуальные коммуникации

Екатерина Гумерова, руководитель департамента коммуникационных решений КГ «Полилог»: Имиджевые визуальные коммуникации традиционно находят самый большой отклик у аудитории. И здесь они были особенно важны по двум причинам: во-первых, нам нужно было донести смыслы, которые стояли за новым брендом, а во-вторых, словами природу этого региона не передать. Влюбившись в картинку, наши ЦА шли дальше и узнавали информацию о развитии и возможностях Сахалина.

Узнать о жизни, работе и отдыхе на острове можно в документальном фильме Алексея Михалева «Сахалин — маяк России», шоу «Поехали!» на «Первом канале» и шоу «Приехали» на МУЗ-ТВ. За полгода Сахалин занял более 8 часов эфира разных телеканалов.

Кроме того, было создано три имиджевых ролика о регионе. Один из них транслировался в эфире телеканала «Россия 24», а два других — на медиаэкранах аэропорта Шереметьево.

Ролики в Шереметьево решали разные задачи:

Первый транслировался во время ВЭФ и был направлен на бизнес-аудиторию и инвесторов, подчеркивая экономический потенциал Сахалина.

Второй был запущен в новогодние праздники. Открыточные виды Сахалина и слоган «Слушайте! Открывайте! Вдохновляйтесь!» предлагали пассажирам отправиться на остров и исследовать новые места вместе с «Яндекс Музыкой».

От локального к федеральному: история знака качества

Вячеслав Кутеев, SKAM: Вместе с платформой и визуальной системой коммуникации команда SKAM разработала суббренд «Сахалин — Знак качества» в виде специальной версии логотипа для маркировки товаров и услуг, произведенных на Сахалине и соответствующих высоким стандартам качества.

Вскоре у региона появилась витрина сахалинских товаров на OZON.

Александр Васильев, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon: Чтобы поддержать отечественных производителей, Ozon развивает программу продвижения отечественных товаров «Сделано в России» — это специальные витрины с продукцией местных производителей. В декабре прошлого года при поддержке Правительства Сахалинской области на маркетплейсе появился аналогичный раздел «Сделано на Сахалине».

Альтернативные варианты взаимодействия с целевой аудиторией

Продвижение Сахалина как туристического направления требовало нестандартных решений. Команда сделала ставку на взаимодействие с вип-туристом через цифровые платформы. Рекламная кампания в Aviasales позволила адресно показать Сахалин целевой аудитории.

У региона появился специальный мерч, разработанный в коллаборации с брендом Baon.

«При создании нашей коллекции Осень-Зима 24/25, мы вдохновились природой острова и его уникальным ландшафтом. Мы организовали пресс-тур для ведущих модных изданий и инфлюенсеров, — рассказывает Елена Тулаева, руководитель направления PR и рекламы Baon. — «Продолжением этого путешествия стала полноценная капсула мерча BAON x САХАЛИН, разработанная с учетом нового регионального брендинга».

Карьерные возможности: рекордный приток специалистов

Одним из ключевых достижений 2024 года стал успех проекта «Карьера в регионе». Благодаря активному продвижению сайта карьераврегионе.рф, общий охват кампании составил более 102 млн человек, а на сайт перешло 427 тыс. пользователей. В результате 17 тыс. кандидатов прошли собеседования, и более 4 тыс. специалистов различных профессий переехали на Сахалин. Это позволило региону впервые за 7 лет зафиксировать прирост населения, превышающий отток.