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25.04.2025 в 17:00

Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин

Для продвижения региона объединились специалисты Сахалинской области, пиарщики из агентства «Полилог» и дизайнеры из SKAM

В 2024 году Сахалинская область представила новый бренд — «Сахалин — маяк России». За год бренду удалось привлечь более 4 тыс. специалистов, увеличить туристический поток и собрать более 175 млн упоминаний в медиа. Кейс от АНО «Сахалин — остров возможностей», SKAM и КГ «Полилог» стал лучшим в номинации «Развитие и продвижение территорий» 28 сезона Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Подробнее о реализации проекта команды агентств рассказали редакции Sostav.

Светлана Удалова, директор АНО «Сахалин — остров возможностей»:

Раньше Сахалинскую область воспринимали как отдаленный нефтегазовый регион. Нам нужно было сломать этот стереотип и показать, что Сахалин — это современная территория возможностей. Новый бренд стал ответом на этот вызов. Он символизирует не просто географическое положение, а роль региона как точки притяжения для амбициозных специалистов, инвесторов и туристов. За год мы доказали: здесь созданы все условия — от рабочих мест для высококвалифицированных кадров до качественной городской среды.

Но чтобы стать центром притяжения, нужен был узнаваемый образ. Так появились платформа бренда и визуальная система коммуникации Сахалинской области, созданные командой SKAM.

Алексей Маслов, SKAM:

Логотипом Сахалинской области стала композиция, состоящая из уникального начертания слова «Сахалин» и знака в виде щита со стилизованной буквой «С» в контрформе и образом светящегося маяка.

Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин

Переосмыслив традиционные подходы к продвижению территорий, команда проекта разработала коммуникационную стратегию региона.

Елизавета Войтова, руководитель проекта КГ «Полилог»:

Мы сознательно отказались от шаблонных решений, создав систему комплексных воздействий. Через экспертные интеграции, стратегические коллаборации с крупными брендами и ситуативные коммуникации в Telegram мы формировали не просто узнаваемость, а эмоциональную связь с каждой целевой группой.

Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин

Визуальные коммуникации

Екатерина Гумерова, руководитель департамента коммуникационных решений КГ «Полилог»:

Имиджевые визуальные коммуникации традиционно находят самый большой отклик у аудитории. И здесь они были особенно важны по двум причинам: во-первых, нам нужно было донести смыслы, которые стояли за новым брендом, а во-вторых, словами природу этого региона не передать. Влюбившись в картинку, наши ЦА шли дальше и узнавали информацию о развитии и возможностях Сахалина.

Узнать о жизни, работе и отдыхе на острове можно в документальном фильме Алексея Михалева «Сахалин — маяк России», шоу «Поехали!» на «Первом канале» и шоу «Приехали» на МУЗ-ТВ. За полгода Сахалин занял более 8 часов эфира разных телеканалов.

Кроме того, было создано три имиджевых ролика о регионе. Один из них транслировался в эфире телеканала «Россия 24», а два других — на медиаэкранах аэропорта Шереметьево.

Ролики в Шереметьево решали разные задачи:

  • Первый транслировался во время ВЭФ и был направлен на бизнес-аудиторию и инвесторов, подчеркивая экономический потенциал Сахалина.
  • Второй был запущен в новогодние праздники. Открыточные виды Сахалина и слоган «Слушайте! Открывайте! Вдохновляйтесь!» предлагали пассажирам отправиться на остров и исследовать новые места вместе с «Яндекс Музыкой».

От локального к федеральному: история знака качества

Вячеслав Кутеев, SKAM:

Вместе с платформой и визуальной системой коммуникации команда SKAM разработала суббренд «Сахалин — Знак качества» в виде специальной версии логотипа для маркировки товаров и услуг, произведенных на Сахалине и соответствующих высоким стандартам качества.

Вскоре у региона появилась витрина сахалинских товаров на OZON.

Александр Васильев, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon:

Чтобы поддержать отечественных производителей, Ozon развивает программу продвижения отечественных товаров «Сделано в России» — это специальные витрины с продукцией местных производителей. В декабре прошлого года при поддержке Правительства Сахалинской области на маркетплейсе появился аналогичный раздел «Сделано на Сахалине».

Альтернативные варианты взаимодействия с целевой аудиторией

Продвижение Сахалина как туристического направления требовало нестандартных решений. Команда сделала ставку на взаимодействие с вип-туристом через цифровые платформы. Рекламная кампания в Aviasales позволила адресно показать Сахалин целевой аудитории.

У региона появился специальный мерч, разработанный в коллаборации с брендом Baon.

«При создании нашей коллекции Осень-Зима 24/25, мы вдохновились природой острова и его уникальным ландшафтом. Мы организовали пресс-тур для ведущих модных изданий и инфлюенсеров, — рассказывает Елена Тулаева, руководитель направления PR и рекламы Baon. — «Продолжением этого путешествия стала полноценная капсула мерча BAON x САХАЛИН, разработанная с учетом нового регионального брендинга».

Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин Как бренд региона помог привлечь кадры на Сахалин

Карьерные возможности: рекордный приток специалистов

Одним из ключевых достижений 2024 года стал успех проекта «Карьера в регионе». Благодаря активному продвижению сайта карьераврегионе.рф, общий охват кампании составил более 102 млн человек, а на сайт перешло 427 тыс. пользователей. В результате 17 тыс. кандидатов прошли собеседования, и более 4 тыс. специалистов различных профессий переехали на Сахалин. Это позволило региону впервые за 7 лет зафиксировать прирост населения, превышающий отток.

Ребрендинг SKAM Сахалин КГ «Полилог»
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