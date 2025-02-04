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18+
04.02.2025 в 13:00

Как бизнесу защититься от негативных отзывов

Мастер-класс от «Ашманов и партнеры» на Sostav School, в среду, 19:00

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СОСТАВ.РУ ООО | www.sostav.ru
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Sostav School совместно с «Ашманов и партнеры» приглашает на закрытый бесплатный мастер-класс по управлению репутацией в интернете «Как бизнесу справляться с волной негатива в сети?»

Экспертом выступит Валентина Сидоренко, руководитель группы технических специалистов по рекламе в социальных медиа и управлению репутацией в «Ашманов и партнеры», автор образовательного курса Sostav School «Управление репутацией компании в Интернете». Валентина более 10 лет консультирует крупнейшие бренды по управлению репутацией и делится рабочими стратегиями.

Заказные отзывы на Яндекс Картах, критические статьи в Дзене, токсичные комментарии в соцсетях — всё это влияет на доверие к бренду. Негативные публикации в интернете становятся инструментом давления на бизнес.

Эксперт разберет, как работать с негативными отзывами на ключевых платформах и защищать бренд от атак.

Когда: 5 февраля в 19:00.

В программе:

— Методы удаления и замещения негативных материалов.
— Разбор работы с Яндекс Картами, ВКонтакте, Дзеном, Rutube и Otzovik.
— Алгоритмы защиты от репутационных атак.

Не дайте фейковым отзывам испортить ваш бизнес — действуйте сейчас!

Переходите по ссылке за всеми подробностями.

Ашманов и Партнеры Sostav.School
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