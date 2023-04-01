Кейс Kion: как афоризмы Раневской помогли сделать промо сериала эффективным

В онлайн-кинотеатре Kion завершился выход премьерных серий биографической драмы «Раневская» о разных периодах жизни актрисы Фаины Раневской: от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Для продвижения и повышения зрительского внимания к сериалу среди аудитории Kion реализовал кампанию, основой которой стали известные каждому афоризмы Фаины Раневской.

Афоризмы Раневской стали татуировками

Для привлечения внимания к проекту Kion в партнерстве с агентством Humanz и салоном 13 by Timati устроили розыгрыш бесплатной татуировки, вдохновленной высказываниями актрисы.

Участникам предложили выбрать один из авторских эскизов и написать понравившуюся фразу в комментариях. Конкурс анонсировали в четырех аккаунтах «Вконтакте» — двух блогеров, 13 by Timati и Kion. В список участников включили комментарии из всех аккаунтов, отвечающих условиям конкурса. К акции с тату присоединились и блогеры Анет Сай и Kara Kross.

По итогам конкурса победители действительно нанесли на свою кожу любимые афоризмы Раневской.

Бот «Вконтакте» — «Советы от Фаины Раневской»

Связь с поклонниками — это важный аспект в жизни знаменитостей. Kion представил, какие бы поддерживающие и позитивные советы могла дать Раневская зрителям, и обыграл возможность прикоснуться к уже легендарным высказываниям актрисы, добавив немного персональной коммуникации.

Чтобы претворить в жизнь эту идею, был разработан бот, который функционировал на стене официальной группы Kion «ВКонтакте». Подписчики отправляли хэштег #ФаинаДайСовет в комментариях под специальным постом и через секунду в ответ им приходил персонализированный совет от Фаины Раневской в рукописном шрифте и именном обращении к подписчику.

Итогом акции стал охват в почти 1,5 млн человек.

Связь поколений: селебрити рассказали Kion о любимых цитатах Фаины Раневской

Учитывая большую популярность крылатых фраз Раневской и безусловное уважение ее таланта среди поколений актеров, возникла идея вовлечь звезд современного российского кино в промокампанию сериала. Онлайн-кинотеатр Kion провел опрос среди селебрити, в котором поинтересовался, какая цитата Раневской их любимая и почему?

Карточки с фото селебрити и их ответами были размещены в социальных сетях Kion, а виральные охваты были получены в том числе за счет фан-баз актеров.

Итоги

Итоговый охват промокампании в диджитал с использованием афоризмов Раневской в соцсетях составил 11 млн пользователей.

Главная задача — познакомить нового зрителя с наследием великой актрисы, показать красоту и атмосферу проекта, а также соблюсти баланс между охватами и и эмоциональной коммуникацией в промоконтенте.