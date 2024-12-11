Кабмин поддержит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство готово поддержать законопроект о специальных рублевых счетах для иноагентов, получающих вознаграждение за интеллектуальную деятельность. Ко второму чтению депутаты подготовили поправки, касающиеся зачисления средств от продажи имущества. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва, подготовленный Минюстом.

Законопроект предполагает введение особого порядка для выплат и иных вознаграждений иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Доходы от творческой деятельности предлагается направлять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов.

Распоряжаться деньгами со спецсчета владелец сможет только после снятия с него статуса иноагента. Если иноагент не откроет спецсчет сам, то это должен будет сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Деньги с таких счетов могут быть направлены в федеральный бюджет по решению суда.

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме в ноябре. Его авторами стали 429 депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Однако ко второму чтению в него планируют внести дополнения, касающиеся зачисления средств на спецсчета от продажи имущества, его аренды и других видов доходов.