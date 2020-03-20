JOOM & Appnext: как увеличить аудиторию платящих пользователей

В современном гиперактивном мире пользователи могут приобретать товары из любой точки земного шара, по наиболее выгодной цене, давая возможность разработчикам создавать доступные и необходимые для аудитории приложения.

JOOM продолжает активно покупать трафик и по-прежнему нуждается в проверенных каналах для увеличения числа платящих пользователей, одновременно сохраняя высокий уровень вовлеченности и достигая необходимых KPI.

Сотрудничество с Appnext позволило маркетплейсу привлечь к своему приложению именно такую аудиторию. Технология Appnext делает возможным предложение пользователям актуальных рекомендаций в зависимости от их потребностей и запросов в течение дня.

Михаил Битеряков, руководитель отдела внешней рекламы JOOM: Appnext стал одним из основных партнеров, благодаря которому наша аудитория прирастает, а мы продолжаем достигать изначально поставленные бизнес-цели. Вовлеченность пользователей заметно увеличивается, и мы четко видим преимущества и выгоду от привлечения через данный канал.

Элад Натансон, генеральный директор и соучредитель Appnext: Компании, ориентированные на потребительский опыт, значительно опережают рынок, и нам чрезвычайно приятно видеть рост и увеличение дохода, которых достиг JOOM c нашим инновационным решением. Мобильные пользователи крайне восприимчивы к рекомендациям приложений на мобильных устройствах — это является существенным факторов для успешного приобретения новой аудитории. Наше партнерство с ведущими производителями мобильных устройств, уже интегрировавшими рекомендательное решение Appnext, предполагает именно это.

О Appnext

Рекомендательная платформа на мобильных устройствах и в мобильных приложениях, пользователи которой видят около трех млрд рекомендаций по всему миру в сутки — пользователи контактируют с рекламными форматами до 20 раз. Благодаря сотрудничеству c производителями телефонов, которые уже интегрировали решение Appnext, компания создает новую экосистему, основанную на технологии Timeline — функции, позволяющей предугадывать, каким будет следующий шаг мобильной аудитории.

Платформа помогает разработчикам мобильных приложений развивать бизнес путем привлечения новой аудитории или с помощью активизации пользователей, прежде устанавливавших такие приложения. Официальный сайт Appnext: www.appnext.com.

Связаться с Appnext можно через «ВКонтакте», Facebook, Twitter и LinkedIn.

О JOOM

JOOM — маркетплейс с мировым именем, представленный более чем в 100 странах мира. Месячная аудитория маркетплейса насчитывает более 25 млн активных пользователей. Пользователи заказывают товары из различных стран Европы и Азии, а также у местных компаний и брендов, включая самые известные марки. В JOOM аудитории доступна подписка на новости и предложения брендов, публикации и обзоры известных блогеров, а также персональные рекомендации и скидки. Подробная информация доступна по ссылкам: joom.com/about и https://vc.ru/joom.