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27.05.2025 в 11:30

Jolbors Festival открыл прием работ

В 2025 году работы участников будет оценивать международное жюри

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ЖОЛБОРС ГРУПП ООО | jolbors.com
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Международный фестиваль креативных коммуникаций Jolbors Festival открыл прием работ. Принять участие в премии могут агентства из любой страны в 10 категориях: Film, Film Craft, Campaign, Strategy, Branding&Design, Print&Outdoor, Marketing, Digital, PR&ESG, Media. Подробнее ознакомиться с номинациями каждой категории можно на сайте фестиваля. Всего на фестивале в 2025 году представлено 72 номинации.

До 16 июня действует early bird период на подачу работ. Стоимость подачи в этот период составляет 145$, включая налоги. С 17 июня стоимость участия повысится. Финальный дедлайн — 4 сентября. Победители будут объявлены на церемонии награждения Jolbors Festival, который в этом году состоится с 27 по 28 сентября в Ташкенте.

В 2025 году работы участников будет оценивать международное жюри — представители Испании, Италии, Южной Кореи, Болгарии, России, Беларуси, Румынии, Бельгии, Шри Ланки и других стран. В ближайшее время организаторы фестиваля объявят состав жюри.

В 2025 году Jolbors Festival вошел в рейтинг АКАР в нескольких сегментах: Диджитал, Брендинг, Маркетинговые услуги, Социальная реклама и социально-значимые коммуникации.

Jolbors Festival — международный фестиваль креативных коммуникаций, который в 2025 году состоится в 14 раз. Ранее фестиваль был региональным, охватывая Центральную Азию. С 2025 года Jolbors стал международным фестивалем и открыл прием работ для агентств, студий, компаний, специалистов из любой страны. В 2024 году в шорт-лист фестиваля вошли 19% работ, награды присудили всего 13% кейсам от общего числа заявок.

По вопросам подачи работ можно обратиться к сооснователю и продюсеру фестиваля Cабине Рейнгольд.
email: [email protected]
telegram: @esreingold

АКАР Jolbors Festival
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