Jolbors Festival объявил победителей фестиваля

В этом году ключевым изменением в процессе судейства стал международный статус и состав жюри. Если раньше на фестивалях Средней Азии решения часто принимались в контексте локальных проблем региона, то сейчас планка существенно повысилась. К счастью, были представлены работы по-настоящему международного уровня — те, что двигают индустрию вперёд, сочетают талантливый замысел с филигранной реализацией и по праву заслужили свои награды.

Что касается баланса между блестящей креативной идеей и измеримым бизнес-результатом, то на фестивале креативности идея всегда оставалась главным приоритетом. Результаты, безусловно, важны, однако встречались работы с заявленной поразительной эффективностью, которую невозможно было проверить, но с очень посредственными и вторичными идеями. Такие проекты, разумеется, остались без наград. Решающее значение имели именно идея и качество её исполнения.

Из дискуссий этого года особенно запомнилась одна выдающаяся работа, которую жюри единодушно полюбило, но у неё был небольшой, yet принципиальный недостаток — не до конца понятная роль бренда в кейсе. Несмотря на потрясающую идею и исполнение, работа не смогла получить высшие награды, поскольку для «золота» необходимо полное соответствие всем критериям номинации.

Лично я абсолютно очарован фестивалем, его организацией и программой. Это блестящее событие мирового уровня, выверенное до мелочей, — ни убавить, ни прибавить. Желаю организаторам долгих лет жизни, много сил для продолжения этой работы и выражаю им низкий поклон.