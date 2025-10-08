Sostav.ru

Фоторепортаж
Jolbors Festival объявил победителей фестиваля
27-28 сентября
в Ташкенте состоялся международный фестиваль креативных коммуникаций Jolbors Festival
15%
заявок
вошло в шорт-лист фестиваля в 2025 году
13%
работ
получили награды
фестиваля
4
золотые награды получили Российские агентства
3
золотые статуэтки присудили агентству Voskhod for Peace
27-28 сентября в Ташкенте состоялся международный фестиваль креативных коммуникаций Jolbors Festival. Он собрал на своей площадке более 1000 креаторов, рекламистов, маркетологов, бренд-менеджеров, арт-директоров, представителей продакшн-студий из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Азербайджана.
3 золотые статуэтки присудили агентству Voskhod for Peace за кейс GUN, Manizha&Voskhod for Peace. Еще одно золото получила работа Unsticking Stereotypes , созданная агентством Zebra Hero в сотрудничестве с After Agency. Кроме того, награды присудили агентствам Contrapunto, Depot branding agency, Suprematika, «Родная речь», Realweb. Гран при фестиваля получило агентство GForce/Grey из Казахстана за кейс Saltanat Light. Агентством года стал GForce/Grey.
C полным списком призеров и их кейсами можно ознакомиться на сайте фестиваля.
«Уровень работ был весьма достойным. Критерии судейства были такими же, как на топовых международных фестивалях, без «скидок» и «авансов», — поделился своим мнением основатель Voskhod for peace Андрей Губайдуллин, который представлял Россию в составе жюри.
В 2025 году фестиваль совершил качественный скачок, трансформировавшись из центральноазиатского в международный. Это подтверждают ключевые метрики: посещаемость выросла с 700 человек в 2024 году до 1000 участников из семи стран, включая Узбекистан, Казахстан, Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан и Беларусь.
Медийное присутствие и узнаваемость также значительно усилились. Фестиваль собрал более 1500 упоминаний в социальных сетях и получил освещение в локальных и зарубежных СМИ. Важным показателем качества является стабильно высокий индекс лояльности (NPS), который на протяжении последних трех лет колеблется между 75% и 85%, и в этом году ожидается сохранение этого уровня.
Для достижения новых целей бюджет фестиваля был увеличен в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. Стратегия выхода на международную арену увенчалась успехом: фестиваль вошел в авторитетные отраслевые рейтинги, такие как центральноазиатский AdAsia, российские АКАР и Sostav, белорусский АКМА и европейский BCR.
Сооснователь Jolbors Festival
Напомним,
в Jolbors Awards International подали 404 работ из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси, Болгарии, Азербайджана, Сербии, Украины, из них в лонг-лист вошло 370. Жюрение проходило в 2 этапа: pre-selection по категориям и офлайн-жюрение по определению финального шорт-листа и победителей накануне фестиваля, 26 сентября.
1
В жюри Jolbors Awards International вошли международные креаторы, директоры по маркетингу, арт-директоры из Испании, Италии, Германии, России, Шри-Ланки, Африки, Южной Корее, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Центральной Азии. Они — обладатели многочисленных международных наград, таких как Cannes Lions, D&AD, Red Dot, Clio, Spikes Asia, Epica Awards, Red Apple, White Square и других престижных премий.
2
Jolbors Festival был создан в 2012 году и стал первой площадкой, где креативная и маркетинговая индустрия Центральной Азии начала расти осознанно и последовательно.
За это время фестиваль стал главным индустриальным событием региона и стартовой точкой для множества сильных проектов, а для профессионалов — пространством диалога, обмена опытом, поддержки и развития.
С 2025 году фестиваль стал международным и расширил границы, принимая кейсы от агентств, студий и компаний из любой страны.
В этом году ключевым изменением в процессе судейства стал международный статус и состав жюри. Если раньше на фестивалях Средней Азии решения часто принимались в контексте локальных проблем региона, то сейчас планка существенно повысилась. К счастью, были представлены работы по-настоящему международного уровня — те, что двигают индустрию вперёд, сочетают талантливый замысел с филигранной реализацией и по праву заслужили свои награды.
Что касается баланса между блестящей креативной идеей и измеримым бизнес-результатом, то на фестивале креативности идея всегда оставалась главным приоритетом. Результаты, безусловно, важны, однако встречались работы с заявленной поразительной эффективностью, которую невозможно было проверить, но с очень посредственными и вторичными идеями. Такие проекты, разумеется, остались без наград. Решающее значение имели именно идея и качество её исполнения.
Из дискуссий этого года особенно запомнилась одна выдающаяся работа, которую жюри единодушно полюбило, но у неё был небольшой, yet принципиальный недостаток — не до конца понятная роль бренда в кейсе. Несмотря на потрясающую идею и исполнение, работа не смогла получить высшие награды, поскольку для «золота» необходимо полное соответствие всем критериям номинации.
Лично я абсолютно очарован фестивалем, его организацией и программой. Это блестящее событие мирового уровня, выверенное до мелочей, — ни убавить, ни прибавить. Желаю организаторам долгих лет жизни, много сил для продолжения этой работы и выражаю им низкий поклон.
Генеральный партнёр фестиваля: Ipak Yuli Bank. Официальный партнёр: SAG. Партнер: BI Group, Humo.
Главным инсайтом этого сезона стала возросшая конкуренция. Если в прошлом году в шорт-лист проходило 19% заявок, то в этом — лишь 15%. С одной стороны, это повышает ценность награды и отмечается международным жюри, но с другой — может демотивировать часть участников. Рефлексируя, организаторы отметили, что, имея возможность повернуть время вспять, они снизили бы проходной балл в предварительный шорт-лист, чтобы сохранить финальный показатель на уровне 19-20%.
Что касается будущего, фестиваль осенью определенно состоится. Взяв курс на интернационализацию, команда планирует активнее расширять состав участников. Мотивацией служит реакция международных экспертов, таких как СМО из Шри-Ланки Кави Раджапакша, которая отметила высокий уровень мероприятия и выразила желание подать свои кейсы в следующем году. Таким образом, ключевой задачей станет привлечение еще большего числа профессионалов со всего мира.
