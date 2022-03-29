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29.03.2022 в 17:05

Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию

Компания производит товары брендов Johnson’s Baby, Listerine, O.B., Clean & Clear и Carefree

Компания Johnson & Johnson приостановила поставки средств личной гигиены в Россию — это решение было принято в связи с «увеличением масштабов гуманитарного кризиса» на территории Украины. Об этом компания сообщила в своём официальном обращении на главном сайте.

Кроме того, руководство компании приняла решение увеличить оказываемую гуманитарную помощь пострадавшим в ходе спецоперации — Johnson & Johnson увеличит пожертвование украинским беженцам с $5 млн до $10 млн.

Ранее холдинг приостановил инвестиции в маркетинговую деятельность и клинические исследования в России. В холдинг входят бренды Johnson’s Baby, Listerine, O.B., Clean & Clear, Carefree и Acuvue.

Johnson & Johnson
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