Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию

Компания Johnson & Johnson приостановила поставки средств личной гигиены в Россию — это решение было принято в связи с «увеличением масштабов гуманитарного кризиса» на территории Украины. Об этом компания сообщила в своём официальном обращении на главном сайте.

Кроме того, руководство компании приняла решение увеличить оказываемую гуманитарную помощь пострадавшим в ходе спецоперации — Johnson & Johnson увеличит пожертвование украинским беженцам с $5 млн до $10 млн.

Ранее холдинг приостановил инвестиции в маркетинговую деятельность и клинические исследования в России. В холдинг входят бренды Johnson’s Baby, Listerine, O.B., Clean & Clear, Carefree и Acuvue.