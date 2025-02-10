Изъятые товары будут передавать на благотворительность

Изъятые товары без маркировки будут передавать на благотворительность. Соответствующий законопроект кабмина могут принять в Госдуме до конца февраля, сообщают «Известия».

Законопроект разработал Минпромторг, Кабмин внес его в Госдуму еще в конце декабря прошлого года. Положительный отзыв на инициативу в парламент уже направили Счетная палата, а также ряд регионов.

Документ закрепит в законе положения о том, что конфискованные по решению суда товары без маркировки могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи. Исключение сделают для спиртосодержащих лекарственных препаратов, парфюмерно-косметической продукции, алкоголя, табака и сигарет.

В пояснительной записке подчеркивается, что внесение поправок будет способствовать недопущению попадания изъятого контрафакта во вторичный незаконный оборот.

Сейчас такую продукцию реализуют на торгах Росимущества, денежные средства от реализации поступают в федеральный бюджет. Кроме того, по заявкам Минобороны, МЧС и «Народного фронта» товары легкой промышленности могут отдавать на гуманитарные цели. Если продукция небезопасна, ее сразу утилизируют.

Ранее сообщалось, что нераспроданный на маркетплейсах товар также могут начать отдавать на благотворительность. Селлерам это выгоднее, чем вывозить его со складов или утилизировать